Kemal Demirkol günde 30 kilometre yürüyerek tansiyonla mücadele ediyor

Kemal Demirkol'ün günlük yürüyüş rutini

Avcılar'da yaşayan 68 yaşındaki Kemal Demirkol, altı yıl önce kendisine konulan yüksek tansiyon teşhisiyle hayatında köklü değişiklikler yaptı. Doktorunun "ömrün boyunca ilaç kullanacaksın" uyarısı sonrası sigarayı ve alkolü bırakan Demirkol, 2020 yılından beri düzenli yürüyüş yapıyor. Başlangıçta günde bir saatle başlayan alışkanlık, zamanla günlük altı saate ve yaklaşık 30 kilometre'ye ulaştı.

yürüyüşün başlangıcı ve disiplin:

Demirkol, ilk yıllarda kilo problemi yaşadığını; "90'lı kilolardaydım" diyerek anlattı. Bir düşme sonucu bileğini kırmasının ardından kendi kendine değişmesi gerektiğini söyledi. İlk etapta günde bir saat yürümeye başlayan Demirkol, kilo veremeyince süreyi artırdı ve sistematik bir rutine dönüştürdü. Bugün eşinin de yanında olduğu yalnız bir yaşamda emekli olarak yaşayan Demirkol, beslenmesine dikkat ettiğini; "günde bir öğün yiyorum" ifadesiyle özetlediği beslenme ve yürüyüş dengesiyle sağlığını korumaya çalışıyor.

sağlık sonuçları ve günlük ölçümler:

Yürüyüşe başlamasından bu yana tansiyonunda belirgin düşüş gözlemleyen Demirkol, sabah ölçüm sonuçlarını paylaşarak "Her gün 17-18 olan tansiyonum düştü, daha bu sabah ölçtüm 11'e 6 çıktı" dedi. Bu iyileşmenin yanı sıra kendisini daha dinç hissettiğini, organ fonksiyonlarının düzenlendiğini ifade ediyor. Demirkol, yürüyüşün yaşam kalitesine katkılarını vurgulayarak fiziksel aktivitenin düzenli tıbbi bakım ve beslenme ile birleştiğinde etkili olduğunu gösterdiğini belirtti.

toplumsal tepkiler ve nörolojik süreç:

Uzun mesafeler yürümesi çevresinde farklı tepkilere neden oluyor. Demirkol, zaman zaman laf atıldığını, taş ya da su atıldığını söyleyerek toplumun bazı kesimlerinin alışılmadık bulduğunu belirtti. Buna karşın kendisi, insanların spor yapması gerektiğini ve hareketin önemini vurguluyor: "Nerede hareket, orada bereket var. Eğer hareket yoksa orada doktor var, hastane var."

Ayrıca bir süre geçici hafıza kaybı yaşadığı için nörolojiye yönlendirildiğini ifade eden Demirkol, yaşadığı bu dönemi olduğu gibi aktarıyor: "Beni şimdi nörolojiye götürüyorlar. Geçici olarak bir dönem hafızamı kaybettim."

Demirkol'ün anlatımı, düzenli yürüyüşün kronik hastalıklarla başa çıkmada bireysel bir strateji olarak nasıl benimsendiğine dair somut bir örnek sunuyor. Altı yıldır süren bu rutin, hem fiziksel verilerde olumlu değişimlere hem de günlük yaşam disiplininde kalıcı bir dönüşüme işaret ediyor.

AVCILAR’DA YAŞAYAN 68 YAŞINDAKİ KEMAL DEMİRKOL, YAZ-KIŞ DEMEDEN HER GÜN YAKLAŞIK 30 KİLOMETRE YOL YÜRÜYOR.