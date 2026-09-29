Kemaliye'de asırlık tat: dut şırasında kaynayan oricik

Oricik üretimi başladı:

Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde, kurutulmuş dut, üzüm şırası ve ceviz kullanılarak asırlardır sürdürülen geleneksel oricik üretimi bu yıl da başladı. İlçe merkezi ve köylerde kış aylarında çerez olarak tüketilen oricik, ceviz hasadının tamamlanmasının ardından yöre halkı tarafından hazırlanmaya başlandı.

hazırlık ve üretim aşamaları:

Üretimin ilk adımı, kurutulmuş dutların ayrılması ve cevizlerin toplanıp kırılmasıyla başlıyor. Dutlar sıkıldıktan sonra yöreye özgü toprakla mayalanarak şıra haline getiriliyor ve kazanlarda kaynatılıyor. Bu şıra, oriciğe karakteristik lezzetini veren temel bileşen olarak öne çıkıyor.

İpe tek tek dizilen cevizler, kaynatılan dut şırasına 3-4 kez batırılarak katmanlar oluşturuluyor. Bu işlem tamamlandıktan sonra cevizler kurutularak tüketime hazır hale geliyor; hazırlanan oricik kış aylarında yoğun ilgi görüyor.

talep, doğallık ve gelenek:

Yörede uzun yıllardır uygulanan yöntemlerle hazırlanan oricik, yalnızca Kemaliye'de değil Türkiye'nin farklı kentlerinden ve yurt dışından da talep alıyor. Kemaliye sakinlerinden Faruk Sağçolak, oriciğin ilçede asırlardır yapıldığını belirterek ürünün tamamen doğal olduğunu vurguladı.

Sağçolak, oriciğin hazırlanmasında hiçbir katkı maddesi kullanılmadığını şöyle ifade etti: "Kesinlikle oriciğimiz tamamıyla doğaldır. Şeker, ayran ve süt gibi hiçbir katkı malzemesi yoktur. Sadece dut, üzüm şırası ve un ile yapıyoruz." Bu vurgu, ürünü tercih eden tüketiciler için üretim sürecinin güvenilirliğini öne çıkarıyor.

Kültürel bir miras olarak kabul edilen oricik üretimi, hem lezzet hem de geleneksel üretim yöntemlerinin korunması açısından ilçede önem taşıyor. Üretimin devamı, hem aile ekonomisine katkı sağlıyor hem de bölge mutfağının tanıtımına destek veriyor.

ERZİNCAN'IN KEMALİYE İLÇESİNDE, KURUTULMUŞ DUT, ÜZÜM VE CEVİZ KULLANILARAK ASIRLARDIR GELENEKSEL YÖNTEMLERLE HAZIRLANAN ORİCİĞİN ÜRETİMİNE BAŞLANDI