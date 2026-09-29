Dolar 48,9933 +0,01%
Euro 55,6788 -0,05%
Bist 12.592,76 -2,38%
Altın Gram 6.557,59 -0,13%
EUR/USD 1,1360 -0,11%
Brent Petrol 99,86 +2,08%
--°

Kemaliye'de asırlık tat: dut şırasında kaynayan oricik

Kemaliye'de dut, üzüm şırası ve cevizle asırlık yöntemlerle yapılan oricik üretimi ceviz hasadının ardından başladı; yöre ve yurtdışından talep artıyor.

GİRİŞ: 29 Eylül 2026 - 08:17

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Zeynep Aydın

Kemaliye'de asırlık tat: dut şırasında kaynayan oricik

Oricik üretimi başladı:

Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde, kurutulmuş dut, üzüm şırası ve ceviz kullanılarak asırlardır sürdürülen geleneksel oricik üretimi bu yıl da başladı. İlçe merkezi ve köylerde kış aylarında çerez olarak tüketilen oricik, ceviz hasadının tamamlanmasının ardından yöre halkı tarafından hazırlanmaya başlandı.

hazırlık ve üretim aşamaları:

Üretimin ilk adımı, kurutulmuş dutların ayrılması ve cevizlerin toplanıp kırılmasıyla başlıyor. Dutlar sıkıldıktan sonra yöreye özgü toprakla mayalanarak şıra haline getiriliyor ve kazanlarda kaynatılıyor. Bu şıra, oriciğe karakteristik lezzetini veren temel bileşen olarak öne çıkıyor.

İpe tek tek dizilen cevizler, kaynatılan dut şırasına 3-4 kez batırılarak katmanlar oluşturuluyor. Bu işlem tamamlandıktan sonra cevizler kurutularak tüketime hazır hale geliyor; hazırlanan oricik kış aylarında yoğun ilgi görüyor.

talep, doğallık ve gelenek:

Yörede uzun yıllardır uygulanan yöntemlerle hazırlanan oricik, yalnızca Kemaliye'de değil Türkiye'nin farklı kentlerinden ve yurt dışından da talep alıyor. Kemaliye sakinlerinden Faruk Sağçolak, oriciğin ilçede asırlardır yapıldığını belirterek ürünün tamamen doğal olduğunu vurguladı.

Sağçolak, oriciğin hazırlanmasında hiçbir katkı maddesi kullanılmadığını şöyle ifade etti: "Kesinlikle oriciğimiz tamamıyla doğaldır. Şeker, ayran ve süt gibi hiçbir katkı malzemesi yoktur. Sadece dut, üzüm şırası ve un ile yapıyoruz." Bu vurgu, ürünü tercih eden tüketiciler için üretim sürecinin güvenilirliğini öne çıkarıyor.

Kültürel bir miras olarak kabul edilen oricik üretimi, hem lezzet hem de geleneksel üretim yöntemlerinin korunması açısından ilçede önem taşıyor. Üretimin devamı, hem aile ekonomisine katkı sağlıyor hem de bölge mutfağının tanıtımına destek veriyor.

ERZİNCAN&#039;IN KEMALİYE İLÇESİNDE, KURUTULMUŞ DUT, ÜZÜM VE CEVİZ KULLANILARAK ASIRLARDIR GELENEKSEL...

ERZİNCAN'IN KEMALİYE İLÇESİNDE, KURUTULMUŞ DUT, ÜZÜM VE CEVİZ KULLANILARAK ASIRLARDIR GELENEKSEL YÖNTEMLERLE HAZIRLANAN ORİCİĞİN ÜRETİMİNE BAŞLANDI

Zeynep Aydın

Zeynep Aydın

 Yerel Haberler Editörü

Akdeniz ve Ege bölgelerinden gelen yerel ajans haberlerini derleyen ve yayına hazırlayan tecrübeli yerel haber editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Erzincan valisi Aydoğdu, görev değişikliğinde muftülere teşekkür ve temenni sund...
images

Fedon'a miras niteliğinde fahri turizm elçiliği: Bodrum ve Muğla'dan plaket
images

Basın ile emniyet arasında yeni köprü: Gökmen döneminde güven ve iletişim
images

Bursaspor'dan Bilal Erdoğan'a 700. yıl forması hediyesi

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Kış gelmeden kombinizi emniyete alın

Erzincan'da yaş mamayla ikna edilen yavru kedi ağaçtan indirildi

Nitelikli hırsızlıktan hükümlü M.D. jandarma operasyonuyla yakalandı

HBB destekli mentör programı öğrencilerin eğitim yolunu güçlendiriyor

TREND HABERLER

Türkan Şoray Tekirdağ sofrasında yöresel tatları keşfetti

Erdoğan'dan Türkevi'nde düşünce kuruluşlarıyla diyalog vurgusu

Bafra'da tarım işletmesinde çıkan saman deposu yangını 16 saatte kontrol altına alındı

Malatya'da yeni eğitim döneminde öğrenci ve veli bilinci yükseltiliyor

Manhattan'da binlerce kişi Netanyahu'ya tepkisini yürüyüşle gösterdi

türkiye halı sektörünün zirve buluşması: ihracatta rekorlar ve dijital dönüşüm çağrısı

Kahtalı Mıçe'yi anma: ses ve miras mezar başında yad edildi

Kayserispor u-19'ten sezon açılışında kritik üç puan