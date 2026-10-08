Kemaliye'de eğitim yılı değerlendirmesi: öğretmenlerle iyileştirme adımları konuşuldu

Kemaliye'de yeni dönemin hazırlıkları ele alındı

Kemaliye ilçesinde 2026-2027 eğitim öğretim yılı kapsamında yürütülecek çalışmaların değerlendirilmesi amacıyla bir toplantı gerçekleştirildi. Toplantı, ilçedeki eğitim faaliyetlerinin koordinasyonu ve uygulama sürecinin güçlendirilmesi hedefiyle düzenlendi.

toplantının katılımcıları:

Toplantıya Kaymakam Emirhan Arıkan başkanlık etti. Belediye Başkanı Erdem Atmaca ile İlçe Milli Eğitim Müdürü Kübra Akay da toplantıda yer aldı. Buluşma, Kemaliye Atatürk Kültür Merkezinde yapıldı ve ilçede görev yapan öğretmenlerin katılımıyla gerçekleşti.

gündem ve yapılan değerlendirmeler:

Toplantıda, yeni eğitim öğretim döneminde yürütülecek çalışmaların planları, okulların genel durumu ve öğrencilerin eğitim süreçleri ayrıntılı şekilde ele alındı. Öğretmenlerin görüş ve önerileri dinlendi, eğitim faaliyetlerinin daha etkin yürütülmesine yönelik değerlendirmelerde bulunuldu.

Katılımcılar, öğretmen geri bildirimlerini dikkate alarak uygulama ve destek mekanizmalarını güçlendirmenin yollarını tartıştı. Toplantı, önceliklerin belirlenmesi ve koordinasyonun artırılması amacıyla kapandı.

KEMALİYE’DE 2026-2027 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DEĞERLENDİRME TOPLANTISI YAPILDI