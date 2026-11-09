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Kemalpaşa'da karda mahsur kalan vatandaşlar orman ekipleri tarafından kurtarıldı

Artvin'in Kemalpaşa ilçesinde araçları arızalanan ve yoğun kar nedeniyle yolda kalan vatandaşlar, Arhavi Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerince kurtarıldı.

GİRİŞ: 09 Kasım 2026 - 00:53

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Kemalpaşa'da karda mahsur kalan vatandaşlar orman ekipleri tarafından kurtarıldı

Kemalpaşa'da orman ekipleri gece saatlerinde mahsur kalan vatandaşları kurtardı

Artvin'in Kemalpaşa ilçesinde, Sultan Selim Dağı eteklerinde etkili olan yoğun kar yağışı sırasında araçları arızalanan vatandaşlar yolda mahsur kaldı. Durumun bildirilmesi üzerine Arhavi Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinden Mustafa Uçan ve İrfan Balcı bölgeye hareket etti.

Müdahale süreci:

Karla kaplı dağ yolunda ilerleyen ekipler, gece saatlerinde mahsur kalanların bulunduğu noktaya ulaştı. Yoğun kar ve soğuk hava koşulları altında yapılan ilk değerlendirmede, arızalı aracın çalışmaz durumda olduğu tespit edildi ve müdahale planı derhal uygulandı.

Kurtarma ve tahliye:

Ekibin müdahalesiyle, takviye kabloları yardımıyla araç yeniden çalıştırıldı. Aracın çalışmasının ardından vatandaşların bölgeden güvenli şekilde ayrılmaları sağlandı ve ihtiyaç duyulan desteğin verilmesiyle operasyon sonlandırıldı.

Olay, bölgedeki zorlu hava koşullarında hızlı müdahalenin önemini bir kez daha gösterdi; Arhavi Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin zamanında müdahalesi olası daha büyük aksaklıkları engelledi.

ARTVİN’İN KEMALPAŞA İLÇESİNDE ARAÇLARININ ARIZALANMASI VE YOĞUN KAR YAĞIŞI NEDENİYLE MAHSUR KALAN...

ARTVİN’İN KEMALPAŞA İLÇESİNDE ARAÇLARININ ARIZALANMASI VE YOĞUN KAR YAĞIŞI NEDENİYLE MAHSUR KALAN VATANDAŞLAR, ORMAN EKİPLERİNİN YARDIMIYLA BÖLGEDEN ÇIKARILDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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