Kemalpaşa'da otomobilde silahlı saldırı: bir kişi hayatını kaybetti

Kemalpaşa'da otomobilde silahlı saldırı

İzmir'in Kemalpaşa ilçesine bağlı Ulucak Mustafa Kemal Atatürk Mahallesi'nde sabah saatlerinde bir otomobilde ceset olduğu ihbarı üzerine jandarma ve acil sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi. Olay yerinde yapılan incelemede aracın içinde Ramazan Ç. (48)'nin ateşli silahla vurularak olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi.

Olay yeri ve müdahale:

Ekiplerin ilk müdahalesinde yaşamını yitiren şahsın bulunduğu araç Necdet Bükey Caddesi üzerinde yer aldı. Bölgedeki güvenlik önlemleri artırılırken, olayın bildirimi üzerine gelen acil sağlık ekipleri tarafından şahsın hayatını kaybettiği belirlendi.

Soruşturma ve yakalama:

Kemalpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada, Ramazan Ç.'nin cep telefonunda yapılan incelemede son görüşmelerini aralarında husumet bulunan G.K. (38) ile gerçekleştirdiği belirlendi. Jandarma ekipleri şüphelinin kardeşine ait olduğu tespit edilen adrese operasyon düzenleyerek G.K.'yi yakaladı.

Olayda kullanıldığı değerlendirilen ruhsatsız av tüfeği, olay yerine yakın bir noktaya atılmış halde ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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