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Kemalpaşa'da virajı kaybeden otomobil akarsu havzasına düştü: 1 ölü, 2 yaralı

Kemalpaşa-İzmir kara yolunda virajı alamayan 34 RM 3364 plakalı otomobil akarsu havzasına düştü; bir kişi hayatını kaybetti, iki kişi hastaneye kaldırıldı.

GİRİŞ: 24 Eylül 2026 - 14:53

GÜNCELLEME: 24 Eylül 2026 - 15:07

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Kemalpaşa'da virajı kaybeden otomobil akarsu havzasına düştü: 1 ölü, 2 yaralı

kaza nasıl gerçekleşti:

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde bugün öğle saatlerinde meydana gelen kazada, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir otomobil yol kenarındaki akarsu havzasına uçtu. Araçta bulunanların durumu ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ekiplerin müdahalesiyle belirlendi.

kazaya ilişkin bilgiler:

Kazada sürücü C.K. (36) idaresindeki 34 RM 3364 plakalı otomobil, virajı alamayarak akarsu havzasına düştü. Olay yerine gönderilen sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri kısa sürede müdahale etti.

müdahale ve sağlık durumu:

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde araçta bulunan Fulya Karasu (36)'nun hayatını kaybettiği tespit edildi. Yaralanan sürücü C.K. ile yolcu H.D. (47), ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Ege Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alındı.

Hayatını kaybeden Fulya Karasu'nun cenazesi, savcının incelemesinin ardından Kemalpaşa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili jandarma ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı.

İZMİR&#039;İN KEMALPAŞA İLÇESİNDE SÜRÜCÜSÜNÜN VİRAJDA KONTROLÜNÜ KAYBETTİĞİ OTOMOBİL AKARSU HAVZASINA...

İZMİR'İN KEMALPAŞA İLÇESİNDE SÜRÜCÜSÜNÜN VİRAJDA KONTROLÜNÜ KAYBETTİĞİ OTOMOBİL AKARSU HAVZASINA DEVRİLDİ. FECİ KAZADA 1 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRİRKEN, 2 KİŞİ YARALANDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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