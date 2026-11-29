Kemeraltı'nda pidecide hesabı ödemeden ayrılan müşteriler esnafı zora soktu

İzmir'in Konak ilçesindeki tarihi Kemeraltı Çarşısı'nda faaliyet gösteren bir pideci, farklı zamanlarda gelen müşterilerin yemek sonrası hesabı ödemeden iş yerinden ayrılmasıyla karşı karşıya kaldı. Olayların bazıları iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı ve işletme sahibi duruma tepki gösterdi.

Güvenlik kamerasına yansıyan anlar:

İş yeri sahibi Ali Numani tarafından paylaşılan kayıtlar iki ayrı olayı içeriyor. İlkinde, yaklaşık 2 gün önce saat 12.30 sıralarında tek başına gelen bir müşteri menüden pide ve içecek sipariş edip yemeğini yedikten sonra, hesabı ödemeye gelme sırasında telefonla konuşuyormuş gibi yaparak dükkandan ayrılıyor. Diğer kayıtta ise yaklaşık 3 ay önce üst kattaki masada oturan 4 kişilik bir grup 45 dakika civarı kaldıktan sonra, kalabalıktan yararlanarak kasanın yanından geçip ödemeden iş yerinden uzaklaşıyor. Her iki hareket de güvenlik kameralarında net biçimde görülüyor.

İşletme sahibinin tepkisi:

Ali Numani, bu tarz olayların son dönemde arttığını belirtiyor ve davranışların esnaf açısından moral bozucu olduğunu söylüyor. Numani, "Hesabı ödemeden bazı müşterilerimiz masadan kalkıp sessiz sedasız gidiyor. Bu durum maddi açıdan herhangi bir sıkıntı oluşturmuyor ama bizim açımızdan yapılan hareket hiç hoş değil" diye konuştu.

Numani, yaşanan örneklerden birinde grubun menüdeki en beğenilen ürünleri seçip yediklerini, ardından telefonluymuş gibi yaparak masadan kalkıp hiçbir şey söylemeden çıktıklarını ifade etti. Ayrıca, dört kişilik grubun bir üyesi kasaya doğru yönelince diğerinin kasaya gitmesini engellediğinin kayıtlar üzerinden görüldüğünü aktardı.

İş yerinde yaklaşık 15-20 kişi çalıştığını ve herkesin emeğinin olduğunu vurgulayan Numani, esnafın zaten zor günler geçirdiğini, bu tür davranışların hem emek hem de motivasyon açısından olumsuz etkisi olduğunu söyledi. Eskiden yılda bir iki kez karşılaştıkları bu durumun artık ayda birkaç kez yaşandığını belirterek üzüntüsünü dile getirdi.

İşletme yetkilileri, benzer olayların önüne geçmek için müşterilerle iletişimi güçlendirmenin ve kameraların kayıtlarının gerektiğinde kullanılması gibi önlemlerin önemine dikkat çekiyor.

İŞ YERİ SAHİBİ ALİ NUMANİ