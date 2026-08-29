Kemer'de 80 taşınmazla ilgili soruşturmada 10 kişi tutuklandı

Soruşturmanın seyri:

Antalya'da yürütülen soruşturmada, Kemer ilçesine ait olduğu ileri sürülen 80 Hazine taşınmazı mercek altına alındı. Yapılan incelemede bu taşınmazların güncel piyasa değerleri üzerinden ekonomik büyüklüğünün yaklaşık 10 milyar lira olduğu değerlendirildi.

Operasyon kapsamında toplam 27 şüpheli gözaltına alındı. Jandarmadaki sorgulamalar sonrası 6 kişi serbest bırakıldı, geri kalan 21 şüpheli ise Antalya Adliyesine sevk edildi. Savcılık sorgulamaları sonucunda 2 şüpheli daha serbest bırakılırken, 19 şüpheli hakkında tutuklama ve adli kontrol talepleriyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk kararı verildi.

Gözaltı, sevk ve kararlar:

Nöbetçi hakimlikçe yapılan sorgulamalar sonunda 10 şüpheli tutuklandı. Diğer 9 şüpheli için farklı adli kontrol tedbirleri uygulandı; bunlardan 3 kişiye konutu terk etmeme, 2 kişiye imza verme ve 4 kişiye yurt dışına çıkış yasağı tedbirleri getirildi.

Operasyon, Antalya'nın Kemer, Kepez ve Konyaaltı ilçelerinin yanı sıra Adana, Burdur, Isparta ve Nevşehir'deki 21 adrese eş zamanlı olarak düzenlendi. Gözaltına alınanlar arasında Milli Emlak personeli, tapu müdürü, mevcut ve eski mahalle muhtarları ile siviller yer aldı.

Resmi açıklama ve soruşturmanın yönü:

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çok yönlü olarak sürdürülüyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek soruşturmanın kamuoyuna duyurulmasının ardından, "Devletin malı milletimizin ortak hakkıdır" ifadelerini kullanarak, kamu görevini kişisel menfaat için kullananların hukuk önünde hesap vereceğini belirtti.

Soruşturmanın hedefi, yapılanmanın tüm boyutlarının ortaya çıkarılması ve elde edilen ekonomik değerin nihai olarak kimlere ulaştığının tespit edilmesidir. Yetkililer, soruşturmanın seyrine göre ek adımlar atılabileceğini duyurdu.

ADLİYEYE SEVK (ARŞİV)