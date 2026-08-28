Kemer'de Beldibi uygulamasında binlerce uyuşturucu hap ele geçirildi

Kemer'de düzenlenen operasyona genel bakış

Kemer Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışmada, ilçe genelinde uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik operasyon gerçekleştirildi. Operasyon kapsamında farklı noktalarda gerçekleştirilen aramalar sonucu, önemli miktarda uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi.

Beldibi uygulama noktasında araç araması:

Beldibi uygulama noktasında durdurulan bir araçta yapılan aramada bin 500’den fazla uyuşturucu hap ele geçirildi. Aramanın bulguları, ekipleri şüphelilerin temin zincirine ilişkin yeni adres arayışına yöneltti.

Adres operasyonu ve ele geçirilenler:

Ekiplerin, şahısların uyuşturucu temin ettikleri tespit edilen adreste gerçekleştirdiği operasyonda bin 900 adet hap ile iki ruhsatsız silah bulundu. Her iki aşamadaki bulguların toplamı, olay yerinde ve araçta ele geçirilenleri yaklaşık 3 bin 500 uyuşturucu hap seviyesine çıkardı.

Olayla ilgili olarak toplam 6 şahıs gözaltına alındı ve şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı. Soruşturma ve delil incelemeleri Antalya İl Jandarma Komutanlığı tarafından sürdürülüyor; işlemler sonucunda adli makamların yönlendirmesiyle ek adımlar atılacak.

KEMER İLÇESİNDE YAKLAŞIK 3 BİN 500 ADET UYUŞTURUCU HAP ELE GEÇİRİLDİ