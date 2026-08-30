Kemer’de birlik ve coşku: 30 ağustos kutlamaları tören, fener alayı ve konserle sürdü

Kemer’de törenle başlayan kutlamalar:

Kemer’de 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 104’üncü yıl dönümü Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen törenle başladı. Tören, Kemer Kaymakam Vekili ve Antalya Vali Yardımcısı Salih Yüce ile Kemer Belediye Başkan Vekili Mehmet Akın’ın Atatürk Anıtı’na çelenk sunmasıyla açıldı.

Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu ve günün anlam ve önemini belirten konuşmalar yapıldı. Resmi konuşmalarda 30 Ağustos’un tarihî önemi vurgulanırken, katılımcılar anma ve minnet duygularını paylaştı.

Akşam programı:

Kutlamalar akşam saatlerinde de sürdü. Program kapsamında saat 20.30'da Kemer Belediyesi önünden başlayacak fener alayı ve bayrak yürüyüşü düzenlenecek. Ardından Cumhuriyet Meydanı’nda saat 21.00'de 30 Ağustos Zafer Bayramı konseri gerçekleştirilecek.

Törene; Kemer Kaymakam Vekili ve Antalya Vali Yardımcısı Salih Yüce, Kemer Belediye Başkan Vekili Mehmet Akın, Kemer Cumhuriyet Başsavcısı Batuhan Kılınç, Kemer Jandarma Komutanı Onur Yakan, Kemer Emniyet Müdürü Kudret Özçelik, Kemer Sahil Güvenlik Komutanı Hasan Fatih Han, belediye başkan yardımcıları Semih Top, Mehmet Derya Baytekin, Furkan Üstündağ, Kemer İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Erkan Ergen, muhtarlar, gaziler, şehit aileleri, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Yerel yönetim temsilcileri ve vatandaşların yoğun katılımıyla gerçekleşen tören, Kemer’de ulusal birliğin ve zaferin hatırlanmasına uygun bir atmosfer sundu ve 104 yıllık mirasın toplumsal bellekteki yerini bir kez daha gözler önüne serdi.

KEMER’DE 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI’NIN 104’ÜNCÜ YIL DÖNÜMÜ KUTLAMALARI, CUMHURİYET MEYDANI’NDA TÖRENLE BAŞLADI.