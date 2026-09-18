Kemer’de kıyıda ve denizde eş zamanlı temizlik seferberliği

etkinlik ve hedefleri:

Kemer Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ile İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü ekipleri, Kındılçeşme Sahilinde Dünya Temizlik Günü kapsamında kapsamlı bir temizlik çalışması gerçekleştirdi. Etkinliğe mavi bayrak sertifikalı oteller ile belediye personeli ve gönüllüler katıldı. Organizasyonda katılımcılara belediye ekiplerince eldiven ve çöp poşeti dağıtıldı; amaç kıyı ve denizde bir arada temizlik yaparak çevre bilincini güçlendirmekti.

kıyıda toplanan atıklar ve bertaraf süreci:

Katılımcılar sahilde plastik, cam, metal, kağıt, karton ve sigara izmaritleri dahil çeşitli atıkları topladı. Toplanan malzemeler, çalışma bitiminde belediye ekipleri tarafından sahilden alınarak uygun bertaraf ve geri dönüşüm birimlerine teslim edildi. Bu uygulama, atık türlerine göre ayrıştırma ve çevresel yükün azaltılmasına yönelik adımların uygulandığını gösterdi.

deniz temizliği ve 'Çöp Kapar':

Etkinlik kapsamında denizdeki yüzey atıklarının toplanmasına yönelik olarak "Çöp Kapar" sistemi tanıtıldı ve uygulamalı temizlik yapıldı. Kemer Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürü Serap Minta yapılan uygulamayı, Mavi Akdeniz İnisiyatifi kapsamında Antalya Valiliği tarafından ve QTerminals iş birliğiyle belediyeye teslim edilen araçla gerçekleştirdiklerini belirtti ve deniz yüzeyinin temizliğine dikkati çekti.

yerel yetkililerin mesajları:

Kemer Belediye Başkan Yardımcısı Semih Top etkinlikle ilgili yaptığı açıklamada, Kemer’de çevre bilinci oluşturma çalışmalarına devam ettiklerini vurguladı. Başkan Yardımcısı Top, Kemer’in temel kaynağının turizm olduğunu belirterek "Turizmin devamlılığı için maviyi ve yeşili korumakla mükellefiz" dedi ve bölgedeki vatandaşlara çevre temizliği bilincini aktarmanın önemine dikkat çekti. Ayrıca etkinliğe destek veren turizmciler ve katılımcılara teşekkür etti.

Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) Antalya Koordinatörü Mustafa Ergiydiren de etkinliğin çevre bilincinin yayılması açısından taşıdığı önemi vurguladı ve düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

kapanış ve katılımcılar:

Etkinliğin sonunda katılımcılara teşekkür sertifikaları verildi; sertifikalar Semih Top, Furkan Üstündağ ve ilgili belediye birim müdürleri tarafından takdim edildi. Organizasyona Kemer Belediye Başkan Yardımcıları Semih Top ve Furkan Üstündağ ile Temizlik İşleri Müdürü Adnan Karataş, İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürü Serap Minta, Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürü Aynur Köslü, Veteriner İşleri Müdürü Fevzi Uzun, TÜRÇEV Antalya Koordinatörü Mustafa Ergiydiren ve belediye personeli katıldı.

Etkinlik, hem kıyıda hem denizde eş zamanlı çalışma yapılarak çevresel farkındalığın artırılmasına ve atık yönetimi uygulamalarının yerel düzeyde hayata geçirilmesine katkı sağladı.

DÜNYA TEMİZLİK GÜNÜ ETKİNLİKLERİ KAPSAMINDA KEMER BELEDİYESİ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ İLE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE SIFIR ATIK MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ, KINDILÇEŞME SAHİLİ'NDE TEMİZLİK ÇALIŞMASI GERÇEKLEŞTİRDİ.