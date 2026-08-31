Kemer'de zafer coşkusu: 300 metrelik bayrak ve iki saatlik konser

kutlamalar ve yürüyüş:

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104. yıl dönümü dolayısıyla Kemer'de düzenlenen etkinlikler, belediye önünden başlayan fener alayı ve bayrak yürüyüşü ile başladı. Yüzlerce vatandaş ellerindeki meşaleler ve Türk bayraklarıyla Liman Caddesi'ni takip ederek Kemer Cumhuriyet Meydanı'na ulaştı.

Kortejde açılan 300 metrelik Türk bayrağı korteje damga vurdu; vatandaşlar yürüyüş boyunca bayraklarını sallayıp coşkuya ortak oldu.

konser, gösteriler ve sahne performansları:

Yürüyüşün sona ermesiyle Kemer Belediyesi Cumhuriyet Orkestrası sahne aldı. Orkestranın şefliğini aynı zamanda Kemer Belediye Başkan Yardımcısı olan Furkan Üstündağ yaparken, solist koltuğunda Bayram Kasap yer aldı. Etkinlikte 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı anlatan videolar izletildi ve orkestranın performansı uzun süre alkışlandı.

Orkestra ve solist, sahnede yaklaşık iki saat kalarak geniş repertuvar sundu; konser boyunca gelenler ellerindeki Türk bayraklarını sallayıp şarkılara zaman zaman eşlik etti.

gösteriler ve genç yetenekler:

Programda öğrenci ve kursiyerlerin hazırladığı gösteriler de yer aldı. Kemer Belediyesi ile Kemer Halk Eğitimi Merkezi iş birliğiyle açılan yaz kurslarından eğitim alan Kemer Belediyesi ATSO Eğitim ve Sanat Merkezi kursiyerleri, sergiledikleri Zeybek gösterisiyle beğeni topladı.

sünnet şöleni ve protokol katılımı:

Kutlamalar kapsamında belediye tarafından geleneksel hale getirilen sünnet şöleni de gerçekleştirildi. Kemer Belediyesi tarafından ücretsiz sünnet ettirilen 42 çocuk, Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, eşi Fikriye Topaloğlu, Kemer Jandarma Komutanı Onur Yakan, Kemer Emniyet Müdürü Kudret Özçelik, Kemer Belediye Başkan Vekili Mehmet Akın, başkan yardımcıları Emin Gül, Semih Top, Mehmet Derya Baytekin ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

Başkan Topaloğlu, sahne alan genç müzisyenlere alkış isteyerek başladığı konuşmasında orkestradaki ve zeybek oynayan çocukların emeklerine vurgu yaptı ve Furkan Üstündağ ile genç kursiyerlere teşekkür etti. Topaloğlu, Kurtuluş Savaşı'ndan Büyük Taarruz ve 30 Ağustos zaferine uzanan süreci hatırlatarak Gazi Mustafa Kemal ve silah arkadaşları başta olmak üzere tüm şehitleri rahmetle andıklarını belirtti. Konuşmasında birlik ve beraberliğe dikkat çekti ve Zafer Bayramı'nı kutladı.

Ayrıca Başkan Topaloğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Girne açıklarında bir yolcu gemisinin alabora olması sonucu hayatını kaybedenlere rahmet, yaralılara acil şifalar dilediğini ifade etti.

Program sonunda Başkan Topaloğlu, Şef Furkan Üstündağ ve sanatçı Bayram Kasap'a çeşitli hediyeler takdim ederek hatıra fotoğrafı çektirdi. Etkinliğe Kemer Belediye Meclis Üyeleri Sema Özdemir ve Ali Akar, belediye mahalle sorumluları ile birim müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI’NIN 104. YIL DÖNÜMÜ DOLAYISIYLA KEMER’DE YÜZLERCE VATANDAŞIN KATILIMIYLA DÜZENLENEN FENER ALAYI VE BAYRAK YÜRÜYÜŞÜNÜN ARDINDAN KEMER BELEDİYESİ CUMHURİYET ORKESTRASI KONSER VERDİ.