ziyaret ve kutlama:

Kemer Belediyesi Ülker-Orduvar Akman Kreş ve Gündüz Bakımevi öğrencileri, 24 Kasım Öğretmenler Günü kapsamında belediye binasında bir araya gelerek Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu'nu ziyaret etti. Okul Müdürü Oya Aslantaş ve öğretmenlerin eşlik ettiği buluşma, samimi anlara sahne oldu.

Ziyarette minikler, Başkan Topaloğlu ile sohbet ederek günün anlamına ilişkin kısa tebriklerini iletti; bazı öğrenciler çiçek takdim etti, okul temsilcileri ise küçük hediyeler sundu.

eğitim projeleri ve geçmiş deneyim:

Başkan Topaloğlu, ziyaret sırasında Kemer'de hayata geçirilen eğitim hamleleri hakkında bilgi verdi. Belediyenin yer tahsisiyle, Orduvar Akman ve eşi Ülker Akman tarafından kazandırılan Kreş ve Gündüz Bakımevi projesinin önemine vurgu yapıldı ve bu destekle erken yaşta eğitimin güçlendiği ifade edildi.

Topaloğlu, emekli öğretmen olduğunu vurgulayarak, Ben de emekli bir öğretmenim. Tam 27 yıl öğretmenlik yaptım ve sizin gibi çocukları okuttum. Şimdi ise belediye başkanlığı yapıyorum. Hepinizi çok seviyorum ve gözlerinizden öpüyorum diyerek çocuklara yönelik sıcak bir mesaj verdi.

Ayrıca Başkan Topaloğlu, Çamyuva ve Tekirova mahallelerine de birer anaokulu kazandırmak için hazırlıkların sürdüğünü belirtti ve bu adımların eğitim altyapısını güçlendireceğini kaydetti.

anılar ve kapanış:

Ziyaret boyunca miniklerin 'Başkanım sizi çok seviyorum' ve 'Başkanım, Öğretmenler Gününüz kutlu olsun' sözleri renkli görüntüler oluşturdu. Okul heyeti ve öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektiren Başkan Topaloğlu, buluşmanın ardından konuklarını uğurladı.

Etkinlik, hem öğrenciler hem de eğitimciler için Öğretmenler Günü'ne dair unutulmaz ve samimi bir anı olarak kayda geçti.

OKUL MÜDÜRÜ OYA ASLANTAŞ VE ÖĞRETMENLERİYLE BİRLİKTE KEMER BELEDİYESİ'NE GELEN MİNİK ÖĞRENCİLERİ MAKAMINDA AĞIRLAYAN BAŞKAN TOPALOĞLU, ÇOCUKLARLA YAKINDAN İLGİLENEREK SOHBET ETTİ.