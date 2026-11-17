Kemerovo bölgesinde askeri kargo uçağının düşüşü

Rusya’nın Kemerovo bölgesinde, Yagunovo köyü yakınlarında bir askeri kargo uçağı düştü. Olay, bölgeyi etkileyen ciddi bir güvenlik ve kurtarma operasyonunu başlattı. Kazanın hemen ardından bölgeye çok sayıda acil müdahale ekibi sevk edildi.

Kaza yeri ve kurtarma çalışmaları:

Düşen uçağın An-12 tipi olduğu belirtilirken, olay yerine gönderilen ekipler çevrede inceleme ve arama çalışmaları yürütüyor. Kemerovo Bölge Valisi Ilya Seredyuk kazayı doğrulayarak, ekiplerin kaza bölgesinde çalıştığını açıkladı.

Resmi açıklamalar ve sayılar:

Resmi kaynaklar henüz ölü ve yaralı sayısına ilişkin net bir açıklama yapmadı. Rusya merkezli Izvestia gazetesi, kazada 17 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi; bu rakam resmi makamlarca doğrulanmadı.

Kazanın nedeni henüz bilinmiyor ve olayla ilgili soruşturma ile incelemeler sürüyor. Bölgedeki yetkililer ve kurtarma ekipleri, sahada durumu netleştirmek için çalışmaya devam ediyor.

Rusya’da askeri kargo uçağının düşmesi sonucu 17 kişi hayatını kaybetti.