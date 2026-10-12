kemoterapi ünitesinde konser: notalar hastalara moral oldu

Müzik, tedavi sürecine moral ve hareket getirdi

Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) Hafsa Sultan Hastanesi'nde kemoterapi ünitesinde düzenlenen mini konserde, kanser tedavisi gören hastalara moral sağlandı. MCBÜ Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Müzik Bölümü öğrencileri Aybüke Geniş, Arda Sürüm, Batuhan Uyguralp ve Mustafa Karaoluk'un performansı, birimdekilere umut ve enerji taşıdı.

Hareketli parçaların da yer aldığı dinletide, hastalar ve sağlık çalışanları tempo tutarak müziğe alkışlarla eşlik etti; bazı hastalar ise hemşirelerle birlikte dans edip renkli görüntüler oluşturdu. Etkinlik sırasında hastalara çay ve pasta ikram edilirken, tedavi süreçleri kesintisiz devam etti.

etkinliğin amacı ve program detayları:

Etkinlik, Meme Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında "Her nota bir umut, her nefes bir şifa" başlığıyla gerçekleştirildi. MCBÜ Tıbbi Onkoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Atike Pınar Erdoğan, ekim ayı boyunca hem farkındalık çalışmalarını hem de tedavi gören hastalara yönelik moral desteği artırmayı amaçladıklarını belirtti.

Erdoğan, onkoloji ek hizmet binasındaki ayaktan tedavi ünitesinde günlük 80 ila 100 hastaya günübirlik tedavi uygulandığını, palyatif bakımın sunulduğu yatan hasta servisinde ise 20 hastaya hizmet verildiğini aktardı. Erdoğan ayrıca, "Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bölümü öğrencilerimiz burada kemoterapi ünitesinde hastalarımıza yaptıkları müziklerle moral veriyorlar ve öğleden sonra da yatan hastalarımıza yönelik yoga ve nefes çalışmaları olacak" dedi.

erken tanı uyarısı ve sağlık mesajları:

Doç. Dr. Erdoğan, meme kanserinde erken tanının önemine dikkat çekerek kadınlara tarama ve muayenelerini ihmal etmemeleri çağrısında bulundu. Erdoğan, "Tüm 25 yaş üstü kadınlara kendi kendine meme muayenelerini ve 40 yaşını geçen tüm kadınlara da mamografi taramalarını hatırlatmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

MCBÜ Hafsa Sultan Hastanesi Başhekim Yardımcısı Prof. Dr. Hüseyin Gülen ise meme kanserinin yalnızca ileri yaşlarda görülmediğini vurgulayarak erken tanının tedavi sürecindeki belirleyici etkisine işaret etti: "Meme kanseri artık ileri yaş bir hastalık olmayıp, erken yaşlarda da görülebiliyor. Erken tanı konulduğu zaman çok ağır tedavilere gerek kalmadan tedavisi mümkün olabilmekte."

Programın sonunda, mini konsere katkı sunan müzik bölümü öğrencilerine katkıları nedeniyle Doç. Dr. Atike Pınar Erdoğan tarafından teşekkür belgeleri takdim edildi. Etkinlik, tedavi görenlerin moralini güçlendiren ve farkındalık mesajlarını pekiştiren bir gün olarak kayda geçti.

MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ HAFSA SULTAN HASTANESİ'NDE KANSER TEDAVİSİ GÖREN HASTALARA MORAL VERMEK AMACIYLA DÜZENLENEN MÜZİK DİNLETİSİNDE, KEMOTERAPİ ÜNİTESİ BU KEZ ŞARKILARLA RENKLENDİ. HASTALAR VE SAĞLIK ÇALIŞANLARI MÜZİĞE ALKIŞLARLA EŞLİK EDERKEN, BAZI HASTALAR DA YERLERİNDEN KALKIP DANS ETTİ.