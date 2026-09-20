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Kenan Şara düzenlemesiyle Atatürk Bulvarı'nda trafik yükü azaldı

Kenan Şara Köprülü Kavşağı'ndaki düzenleme ve yeni bağlantı yollarıyla Atatürk Bulvarı'nın iki kavşağındaki yük hafifledi; ilk gün 2.312 araç yeni güzergahı kullandı.

GİRİŞ: 20 Eylül 2026 - 12:36

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EDİTÖR: Aslı Han

Kenan Şara düzenlemesiyle Atatürk Bulvarı'nda trafik yükü azaldı

Kenan Şara köprülü kavşağı'nda düzenleme tamamlandı

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, Kenan Şara Köprülü Kavşağı projesi kapsamında yapılan düzenlemenin kentin ulaşım yükünü ve bekleme sürelerini azalttığını açıkladı. Proje, özellikle Atatürk Bulvarı üzerindeki iki kavşağın yükünü hafifletmeyi hedefleyen bağlantı yolları ile uygulamaya konuldu.

çalışmanın kapsamı:

Proje ile daha önce tramvay hattı nedeniyle kara yolu geçişinin mümkün olmadığı Baruthane, Çatalarmut ve Karasamsun mahallelerinin ana ulaşım aksına erişimi kolaylaştırılmak üzere 2 köprü ve bir dizi bağlantı yolu düzenlemesi gerçekleştirildi. Ayrıca İlkadım-Atakum bağlantısında geometrik düzenleme yapılarak kurp çapı artırıldı ve araçların dönüşlerdeki hareket kabiliyeti rahatlatıldı. Çalışmalar kapsamında toplam 42 bin metrekare PMT, kuru beton ve sıcak asfalt imalatı yapıldı.

etki ve ölçümler:

Yeni bağlantı yollarının hizmete açılmasının hemen ardından yapılan ilk gün ölçümlerinde 2 bin 312 aracın yeni güzergahı kullanarak Baruthane bölgesindeki mahallelere ulaştığı tespit edildi. Yapılan değerlendirmede, Karayolları Kavşağı’ndan sahil yoluna giren araç sayısında yüzde 30, Alaçam Caddesi’nden sahil yoluna inen araç sayısında yüzde 31, DLH Kavşağı’ndan U dönüşü yapan araç sayısında ise yüzde 6 azalma kaydedildi.

Başkan Halit Doğan, proje ile hem yol güvenliğinin artırıldığını hem de trafik akışının iyileştiğini vurguladı: "Daha hızlı Samsun hedefi ile çalışmalarımızı sürdürürken hemşehrilerimizin ulaşımla ilgili taleplerini dikkate alarak projelerimize öncelik veriyoruz. Kenan Şara Köprülü Kavşağı’nda da bu anlayışla önemli bir çalışmayı hayata geçirdik. Çalışmalarımızı tamamlayarak yeni bağlantı yollarımızı hizmete açtık. Yapılan çalışmanın etkisini de hemen hissetmeye başladık, Atatürk Bulvarı’ndaki 2 kavşağın yükü önemli ölçüde azaldı, yine Alaçam Caddesi’nden sahil yoluna inen araç sayısında da azalma oldu. Artık o güzergahı kullanan hemşehrilerimizin trafikte bekledikleri süre azaldı."

Doğan, yol yapımı sırasında vatandaşların yaşadığı geçici ulaşım sıkıntıları için teşekkür ederek, çalışmaları kısa sürede tamamlayan ekiplere de minnettarlığını iletti ve sözlerini "Daha hızlı Samsun için hep birlikte çalışmaya devam ediyoruz" diyerek tamamladı.

KENAN ŞARA KÖPRÜLÜ KAVŞAĞI PROJESİ KAPSAMINDA, DAHA ÖNCE TRAMVAY HATTI NEDENİYLE KARA YOLU...

KENAN ŞARA KÖPRÜLÜ KAVŞAĞI PROJESİ KAPSAMINDA, DAHA ÖNCE TRAMVAY HATTI NEDENİYLE KARA YOLU GEÇİŞİNİN MÜMKÜN OLMADIĞI BARUTHANE, ÇATALARMUT VE KARASAMSUN MAHALLELERİNİN ANA ULAŞIM AKSINA ERİŞİMİNİ KOLAYLAŞTIRMAK AMACIYLA 2 KÖPRÜ VE BAĞLANTI YOLU DÜZENLEMESİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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