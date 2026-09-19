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Kenan Sofuoğlu ile oğlu Zayn pistte: Bursa'da süpermoto heyecanı

Dünya şampiyonu Kenan Sofuoğlu, 19-20 Eylül'de Bursa'daki Türkiye Süpermoto Şampiyonası'nda oğlu Zayn'ı destekledi; yarışlar ücretsiz izleniyor.

GİRİŞ: 19 Eylül 2026 - 11:50

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Sinem Aksoy

Kenan Sofuoğlu ile oğlu Zayn pistte: Bursa'da süpermoto heyecanı

Kenan Sofuoğlu ve oğlu Zayn Bursa'da pist heyecanı yaşıyor

Türkiye Süpermoto Şampiyonası, Bursa Büyükşehir Belediyesi Motor Sporları Merkezi'nde iki günlük yoğun bir programa sahne oluyor. Organizasyona dünya şampiyonu milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu de katıldı ve genç yarışçı oğlu Zayn Sofuoğlu'nun mücadelesini yakından takip ediyor.

yarış programı ve kategoriler:

Türkiye Motosiklet Federasyonu tarafından düzenlenen etkinlikte Süpermoto kategorilerinin yanı sıra MotoMini Türkiye ve ANLAS MiniGP 110 yarışları da gerçekleştiriliyor. Yarışlar 19-20 Eylül tarihlerinde, her gün saat 09.00'dan itibaren başlıyor ve sporseverler organizasyonu ücretsiz olarak izleyebiliyor.

baba ve oğulun pistteki rolleri:

Kenan Sofuoğlu, uzun yıllardır motosiklet sporunun içinde olan bir isim olarak etkinlikte hem deneyimini hem de desteğini gösteriyor. Genç yaşına rağmen performansıyla dikkat çeken Zayn Sofuoğlu, Bursa pistinde rakipleriyle kıyasıya bir mücadele veriyor; organizasyon ailelerin ve genç sporcuların öne çıktığı bir platform sunuyor.

Yarışlar boyunca gözler, tecrübe ile genç yeteneğin aynı pistte buluştuğu anlarda olacak. İzleyiciler etkinlik programını takip ederek oturma alanları ve pist çevresinden yarışları yakından izleyebiliyor.

KENAN SOFUOĞLU BURSA’DA, OĞLU PİSTTE

KENAN SOFUOĞLU BURSA’DA, OĞLU PİSTTE

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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