Dolar 48,2494 +0,04%
Euro 56,0884 +0,39%
Bist 14.334,06 -2,10%
Altın Gram 6.956,59 -1,00%
EUR/USD 1,1620 +0,28%
Brent Petrol 88,16 +2,37%
--°

Kenan Yıldız ameliyatı başarıyla tamamlandı, rehabilitasyon yarın başlıyor

Juventus, Kenan Yıldız’ın sol ayak 5. tarak kemiği kırığı nedeniyle ameliyat edildiğini ve yarın rehabilitasyona başlanacağını duyurdu.

GİRİŞ: 31 Ağustos 2026 - 18:26

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Kerem Güneş

Kenan Yıldız ameliyatı başarıyla tamamlandı, rehabilitasyon yarın başlıyor

Kenan Yıldız ameliyatı hakkında kulüp açıklaması

İtalyan kulübü Juventus, milli futbolcu Kenan Yıldız ile ilgili sağlık bilgilendirmesi yaptı. Yapılan açıklamaya göre oyuncunun sol ayak 5. tarak kemiği tabanında kırık tespit edildi ve ameliyat edildi.

operasyonun ayrıntıları:

Kulüp açıklamasında operasyonun başarıyla tamamlandığı belirtildi. Yapılan cerrahi müdahalenin planlandığı şekilde sonuçlandığı ve herhangi bir komplikasyon bildirilmediği ifade edildi.

rehabilitasyon ve sonraki süreç:

Açıklamada ayrıca yarından itibaren rehabilitasyon programına başlanacağı duyuruldu. Juventus, oyuncunun sağlık takibini sürdürecek ve rehabilitasyon sürecine göre ilerleyen dönemde ek bilgilendirme yapacaklarını belirtti.

JUVENTUS, KENAN YILDIZ&#039;IN SOL AYAK TARAK KEMİĞİ TABANINDAKİ KIRIK NEDENİYLE AMELİYAT OLDUĞUNU...

JUVENTUS, KENAN YILDIZ'IN SOL AYAK TARAK KEMİĞİ TABANINDAKİ KIRIK NEDENİYLE AMELİYAT OLDUĞUNU AÇIKLADI. (ARŞİV)

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Sivasspor hazırlıklarına taktik ağırlıklı başladı
images

Sakarya spor kulübü üç branşta podyuma çıktı
images

Futbol sahasında iki ay: 120 çocuk Kastamonu yaz okulunu tamamladı
images

Kırklareli'ni gururlandıran judocu Çankırı'da bronz madalya kazandı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Sultandağı'nda önceden belirlenen adrese baskın: bin 830 paket kaçak sigara ele geçirildi

Sivasspor hazırlıklarına taktik ağırlıklı başladı

Palamut bereketi tezgâhlarda: Bolu esnafı sezondan umutlu

Edremit'in 1 Eylül programı, Kıbrıs'taki deniz kazası nedeniyle iptal edildi

TREND HABERLER

Altıeylül’ün parkları kimlik değiştiriyor: güvenlikten zemine somut yenilikler

Galatasaray antrenmanda ritmini yükseltti: Göztepe sınavı için son dokunuşlar

Trump, Venezuela iş birliğiyle küresel boyutta dev bir petrol anlaşması ilan etti

Sağanak altında Semicenk coşkusu

Zafer kutlamaları nedeniyle Vatan Caddesi sabah saatlerinde trafiğe kapatıldı

Uşak'ta millî mücadele, zafer ve gençlik günleri başladı

Birlik ve bağımsızlık vurgusu: başkan vekili Terekeci Özkan'dan 30 ağustos mesajı

İnegöl'de kaldırıma çıkan araç yaralı bırakırken, olay yerinde basına saldırı girişimi yaşandı