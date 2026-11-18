Olayın gelişimi:

Denizli’nin Merkezefendi ilçesi Sümer Mahallesi’nde 30 Ağustos’ta yol kenarında oturduğu sırada telefonu çalınan Şahin Aktaş, hemen karakola giderek şikâyetçi oldu. Polis ekipleri soruşturma başlattı; Aktaş ise kendi imkânlarıyla sosyal medya platformları ve ilan sitelerinde arama yapmaya başladı. Yaklaşık iki gün sonra cep telefonuna benzeyen bir satış ilanı gören Aktaş, ilandaki cihazın ana kartının söküldüğünü ve telefonundaki hasar izlerinin kendisine ait olanla örtüştüğünü fark etti.

Buluşma ve şüphelinin ikna edilmesi:

Satıcıyla iletişime geçen Aktaş, şüphe çekmemek için alıcı rolünü üstlendi ve Denizli’de bir alışveriş merkezinde buluşmayı kabul ettirdi. İlk görüşme için gelen şahıs belirtilen saatte gelmeyince görüşme yaklaşık iki buçuk saat ertelendi. Buluşmada şüpheli önce telefonsuz geldi; daha sonra aracından getirdiği parçalanmış cihazı gösterdi. Aktaş, cihazın şarj soketinin bulunduğu bölgedeki önceden oluşmuş darbe izini görünce telefonunun kendisine ait olduğuna kanaat getirdi.

Eşinin planı ve polisin müdahalesi:

Şüpheliyi tedirgin etmeden zaman kazanmak isteyen Aktaş, parçaları bir telefon servisine kontrol ettireceğini söyleyip şüpheliyi oyaladı. Evden çıkmadan önce eşiyle koordine olduğunu belirten Aktaş, belirledikleri işaretle eşinin kolluk kuvvetlerini haberdar etmesini sağladı. Planlandığı gibi polis ekipleri mağazaya gelerek şüpheliyi gözaltına aldı.

Aktaş, yaşadıklarını anlatırken şunları söyledi: "30 Ağustos günü yol kenarında oturduğum sırada telefonum çalındı. Hemen emniyete giderek şikâyetçi oldum... Yaklaşık iki gün sonra sosyal medyada telefonumun satış ilanına rastladım." Ayrıca şüphelinin ifadesinde cihazı başka bir kişiden 8 bin lira karşılığında aldığını söylediğinin öğrenildiği belirtildi.

Gözaltına alınan telefona ilişkin olarak yetkililer cihazı incelemeye aldı; Aktaş ise telefonun parçalanmış olduğundan artık kullanılamayacağını, buna bağlı maddi kayıp yaşadığını belirtti. "Bir süredir işsizim. Telefonu geri alabilseydim satarak ihtiyaçlarımızı karşılayabilirdik" ifadelerini kullandı.

Aktaş, olayın tüm yönleriyle aydınlatılmasını ve sorumluların tespit edilerek hak ettikleri cezayı almasını istediğini söyledi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

YAŞADIKLARINI ANLATAN ŞAHİN AKTAŞ, "TELEFONUMUN ŞARJ SOKETİ GİRİŞİNİN BULUNDUĞU BÖLGEDE DAHA ÖNCEDEN OLUŞMUŞ KÜÇÜK BİR DARBE VARDI. CİHAZI ELİME ALDIĞIMDA BU HASARDAN TELEFONUMU HEMEN TANIDIM. TELEFONUN BANA AİT OLDUĞUNDAN EMİNDİM. ŞAHSI ŞÜPHELENDİRMEMEK VE ZAMAN KAZANMAK AMACIYLA TELEFONU ALIŞVERİŞ MERKEZİNDEKİ BİR TELEFON SERVİSİNE GÖTÜREREK PARÇALARININ ORİJİNAL OLUP OLMADIĞINI KONTROL ETTİRMEK İSTEDİĞİMİ SÖYLEDİM" DEDİ.