Kendi imkanlarıyla saha yaptılar, şimdi güvenli oyun alanı istiyorlar

Mahalle kendi imkanlarıyla saha oluşturdu

Yozgat’ın Çapanoğlu Mahallesi'nde bulunan Seher Vakti Sitesi sakinleri ve bölgedeki çocuklar, boş bir merayı kendi imkanlarıyla temizleyip saha haline getirdi. 113 dairelik sitede yaklaşık 400 kişi yaşıyor; ancak site içinde güvenli bir oyun alanı bulunmuyor.

Sahanın oluşumu ve riskler:

Site çevresi, aşağısı uçurum olan bir alan, kontrolsüz araç trafiği ve yılan riskiyle çevrili. Site sakinleri, sahayı kullanacak çocuk sayısını 75-80 civarında veriyor. Bölgeyi mera iken kepçe ile düzelttiklerini ve belediyenin gönderdigi greyderin sınırlı düzeltme yaptığını aktarıyorlar.

Site Yöneticisi Adnan Ünal saha ile ilgili çalışmaları şöyle özetledi: Site sakinleri kendi imkanlarıyla kepçe kiralayarak zemini düzeltti, kale ve file gibi düzenlemeler yaptılar ama alanın dar olması ve etrafının açık kalması nedeniyle kullanımın kısıtlı olduğunu belirtti.

Çocukların ve yöneticinin talepleri:

Adnan Ünal: Buranın düzeltilip genişletilip etrafının kapatılması gerektiğini, çocukların güvenle oynayabileceği bir alan olması halinde mutlu olacaklarını vurguladı. Etrafa top kaçtığını ve araçlardan korktuklarını ifade etti.

Kayra Sipahi: Burada top oynadıklarını, kötü şutlarda topun yola ya da uçuruma gittiğini, gidip almak için tehlikeli koşular yapıldığını ve kenarın kapatılmasının çok güzel olacağını söyledi.

Emir Alp Tokat: Kendi paralarıyla yaptıkları düzenlemelere rağmen topun kötü vurulduğunda kötü yerlere gittiğini, yılan riskinin bulunduğunu ve araçların geçtiğini anlattı; bu nedenle genellikle topların patladığını belirtti.

Yiğit Alp Bostan: Kaleleri kendilerinin yaptığını söyleyerek belediye başkanından halı saha talep etti.

Zeynep Saraç: Oynayabilecekleri uygun bir alan olmadığını, arabaların olduğu yerde oynamak zorunda kaldıklarını ve sürekli oyunlarının bölündüğünü belirterek buraya güzel bir oyun alanı yapılmasını rica etti.

Mahalle sakinleri, taleplerini Yozgat Belediyesi'ne ilettiklerini, kalıcı ve etrafı güvenli şekilde çevrilmiş bir oyun alanı veya halı saha istediğini söylüyor. Bölge, mevcut haliyle hem çocukların güvenliği hem de çevre düzeni açısından risk taşıyor.

YOZGAT'IN ÇAPANOĞLU MAHALLESİ'NDE BULUNAN SEHER VAKTİ SİTESİ SAKİNLERİ VE MAHALLENİN ÇOCUKLARI, KENDİ İMKÂNLARIYLA TEMİZLEYİP SAHA HALİNE GETİRDİKLERİ TOPRAK ALANIN GÜVENLİ VE KULLANIMA UYGUN BİR SPOR ALANINA DÖNÜŞTÜRÜLMESİNİ İSTİYOR.