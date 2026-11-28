Sağlık Bakanı memişoğlu'nun kongre konuşması

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, 1. Uluslararası 10. Ulusal Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Kongresi'nde düzenlenen "Türkiye'de Sağlığın Geleceği" oturumunda sağlık sistemindeki gelişmeler, koruyucu sağlık politikaları ve sağlık teknolojilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

fizyoterapistlerin uygulama alanları ve ruhsatlandırma:

Bakan Memişoğlu, sağlık meslek mensuplarının uygulama alanlarını genişlettiklerini belirterek geçen yıl yürürlüğe giren düzenlemelerin fizyoterapistlerin kendi birimlerini açabilmelerinin önünü açtığını vurguladı. Buna ilişkin olarak şimdiye kadar yaklaşık 3 bin 200'ün üzerinde fizyoterapistin özel birimlerini açacak sağlık hizmet birimlerinin ruhsatlandırıldığını aktardı.

koruyucu sağlık ve sağlıklı yaşam çalışmalarının etkisi:

Toplumda sağlıklı yaşam bilincini artırmak için aktif saha çalışmaları yürüttüklerini ifade eden Memişoğlu, 'Toplumun gelmesini beklemiyoruz artık. Topluma gidip toplumda bunun farkındalığını oluşturarak sağlıklı kalma talebini aktifleştirmeye çalışıyoruz' şeklinde konuştu. Bakan ayrıca "İdeal Kilonu Öğren, Sağlıklı Yaşa" ve "Hareket Yaşını Öğren, Sağlıklı Yaşa" kampanyalarının da etkisiyle Sağlıklı Hayat Merkezlerine başvuruların geçen yıla göre %30 arttığını bildirdi.

esenlik mevzuatıyla yeni hizmet alanı:

Memişoğlu, Esenlik mevzuatının sağlıklı yaşamı destekleyen hizmetler için yeni bir alan oluşturduğunu belirtti. Bu mevzuatın tedavi veya nekahet dönemini kapsamadığını net bir şekilde ifade ederek, Esenlik düzenlemesinin tedavi amaçlı ve nekahet dönemi dışındaki destekleyici hizmetlerin sunulmasına imkân sağladığını söyledi. Bakan, bu düzenlemeyle sağlıklı kişilerin de sağlık hizmeti alması için çeşitli alanların açıldığını ve konunun gelişeceğini öngördüğünü dile getirdi.

sağlık teknolojileri ve üretime davet:

Sağlık alanında yeni teknolojiler, cihazlar ve uygulamalar geliştirmeyi hedeflediklerini belirten Bakan Memişoğlu, sağlık profesyonellerinden fikirlerini Bakanlığa iletmelerini istedi. Memişoğlu, 'Başkasının yaptığını, başkasının ürettiğini değil, kendi yaptıklarımızı, söylediklerimizi üretip onları dünyaya kazandıracak kapasiteye ulaşmış durumdayız' ifadelerini kullanarak sektörü üretmeye teşvik etti ve başvurular için uretensaglik.gov.tr adresine yönlendirdi. Bakanlık bu fikirlerin patentlendirilip ürün haline getirilmesi sürecinde destek sağlayacaklarını açıkladı.

SAĞLIK BAKANI KEMAL MEMİŞOĞLU, 1. ULUSLARARASI 10. ULUSAL FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON KONGRESİ’NE KATILDI.