Kene ısırığı tedaviye rağmen can aldı: Z.P Akçicek'te toprağa verildi

Çorum'un Alaca ilçesi Akçicek köyünde yaşayan 64 yaşındaki Z.P, bir süre önce kene ısırması sonucu rahatsızlandı. İlk müdahalesi için Alaca Devlet Hastanesine başvuran Z.P, ardından ileri tetkik ve tedavi amacıyla sevk edildi.

hastanedeki tedavi süreci:

Z.P, Hitit Üniversitesi Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi ve burada yoğun bakım ünitesinde takip edildi. Üç gün süren yoğun bakım sürecine rağmen yapılan müdahaleler sonucu kurtarılamadı ve yaşamını yitirdi.

cenaze işlemleri ve köye dönüş:

Z.P'nin cenazesi, gerekli işlemlerin ardından memleketi Akçicek köyüne getirildi. Güvenlik tedbirleri eşliğinde kılınan cenaze namazının ardından merhumenin naaşı köy mezarlığında toprağa verildi.

ÇORUM’UN ALACA İLÇESİNDE KENE ISIRMASI SONUCU RAHATSIZLANARAK HASTANEYE KALDIRILAN 64 YAŞINDAKİ ZELİHA POLAT, 3 GÜNDÜR TEDAVİ GÖRDÜĞÜ YOĞUN BAKIM ÜNİTESİNDE HAYATINI KAYBETTİ. POLAT’IN CENAZESİ KÖYDE KILINAN CENAZE NAMAZININ ARDINDAN DEFNEDİLDİ.