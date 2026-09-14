Kent girişindeki denetimde yakalanan araçtan iki ruhsatsız tabanca çıktı

Olayın detayları

Afyonkarahisar'da İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri kent girişinde asayiş ve trafik denetimi yaptı. Denetim sırasında şüphe üzerine durdurulan bir araçta arama gerçekleştirildi. Yapılan aramada güvenlik güçleri tarafından çeşitli delil tespitleri yapıldı.

ele geçirilen malzemeler:

Arama sonucunda 2 adet ruhsatsız tabanca ile bu tabancalara ait şarjörler ele geçirildi. Ele geçirilen silah ve parçaları inceleme için emniyete götürüldü.

şüphelinin işlemleri:

Olayla bağlantılı olarak B.T. isimli şüpheli gözaltına alındı. Yapılan işlemlerinin ardından şahıs adliyeye sevk edildi ve mahkeme kararıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ruhsatsız tabancalarla yakalanan şahıs tutuklandı