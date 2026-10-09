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Kent girişindeki kontrol noktasında 594 uyuşturucu hapla yakalanan iki şüpheli tutuklandı

Afyonkarahisar'da kent girişinde asayiş ve trafik denetimi yapan ekiplerin durdurduğu araçta yapılan aramada 594 adet uyuşturucu hap ele geçirildi; T.G. ve S.Ö. gözaltına alındı ve tutuklandı.

GİRİŞ: 09 Ekim 2026 - 14:31

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Kent girişindeki kontrol noktasında 594 uyuşturucu hapla yakalanan iki şüpheli tutuklandı

Olayın ayrıntıları

Afyonkarahisar'da İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri, kent girişinde gerçekleştirdikleri asayiş ve trafik denetimi sırasında şüphe üzerine bir aracı durdurdu. Araçta yapılan arama neticesinde ekipler tarafından 594 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Denetim ve arama süreci:

Denetim, kent girişindeki kontrol noktasında asayiş ve trafik kuralları çerçevesinde sürdürüldü. Şüphe üzerine durdurulan araçta yürütülen arama işlemi sonucunda bulunan haplar ekipler tarafından kayıt altına alındı.

Şüpheliler ve adli süreç:

Olayın ardından araçta bulunan T.G. ve S.Ö. isimli şüpheliler gözaltına alındı. Şahıslar, hakkında başlatılan soruşturma kapsamında uyuşturucu madde ticareti yapmak suçlamasıyla adliyeye sevk edildi. Mahkeme sürecinin ardından her iki şüpheli de çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

AFYONKARAHİSAR’DA ŞÜPHE ÜZERİNE DURDURULAN BİR ARAÇTA YAPILAN ARAMADA 594 ADET UYUŞTURUCU HAP ELE...

AFYONKARAHİSAR’DA ŞÜPHE ÜZERİNE DURDURULAN BİR ARAÇTA YAPILAN ARAMADA 594 ADET UYUŞTURUCU HAP ELE GEÇİRİLDİ.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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