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Kent girişindeki trafik denetimi uyuşturucu operasyonuna dönüştü

Afyonkarahisar'da kent girişindeki denetimde durdurulan araçta 1.040 uyuşturucu hap ve 0,69 gram madde bulundu; İ.E. ile M.A. gözaltına alınıp tutuklandı.

GİRİŞ: 12 Ekim 2026 - 12:24

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Kent girişindeki trafik denetimi uyuşturucu operasyonuna dönüştü

Olayın gelişimi:

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent girişinde asayiş ve trafik denetimi gerçekleştirdi. Denetim sırasında şüphe üzerine durdurulan bir araçta yapılan aramada, polis tarafından 1.040 adet uyuşturucu hap ve 0,69 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Arama sonucu elde edilen bulguların ardından araçta bulunan şahıslarla ilgili güvenlik soruşturması başlatıldı ve deliller kayıt altına alındı.

Şüpheliler ve adli süreç:

Araçta bulunan İ.E. ve M.A. isimli şahıslar gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından iki şüpheli adliyeye sevk edildi ve mahkeme kararıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

AFYONKARAHİSAR’DA POLİS TARAFINDAN DURDURULAN BİR ARAÇTA UYUŞTURUCU MADDE VE HAPLARLA YAKALANAN 2...

AFYONKARAHİSAR’DA POLİS TARAFINDAN DURDURULAN BİR ARAÇTA UYUŞTURUCU MADDE VE HAPLARLA YAKALANAN 2 KİŞİ TUTUKLANDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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