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Kent konseyleri Kurtuluş Kupası'nda gençlik ve dayanışmayı öne çıkardı

Bursa Osmangazi Kent Konseyi'nin düzenlediği Kurtuluş Kupası'nda Balıkesir, Kütahya, Osmangazi ve Bilecik gençlik meclisleri sporla buluştu.

GİRİŞ: 15 Eylül 2026 - 09:35

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Kent konseyleri Kurtuluş Kupası'nda gençlik ve dayanışmayı öne çıkardı

Kurtuluş Kupası'nda gençlik buluşması

Osmangazi Kent Konseyi tarafından düzenlenen 'Kurtuluş Kupası' futbol turnuvasında kent konseylerinin gençlik meclisleri bir araya geldi. Turnuva, Altınova Spor Tesislerinde gerçekleştirildi ve gençler sahada dostluk ile dayanışmayı öne çıkaran maçlar oynadı.

Turnuva ayrıntıları:

Organizasyona Balıkesir, Kütahya ve Osmangazi kent konseylerinin gençlik meclisleri katıldı. Müsabakalar boyunca takımlar rekabeti dostane bir zeminde sürdürürken, sporun birleştirici etkisi ve gençler arasındaki iletişimin güçlenmesi ön plana çıktı.

Dayanışma ve ödül töreni:

Müsabakaların ardından düzenlenen törende dereceye giren takımlara ödülleri verildi. Haberlerde yer aldığı şekilde Bilecik Kent Konseyi Gençlik Meclisi turnuvayı ödülle tamamladı. Turnuvanın düzenlenmesine katkı sağlayan Osmangazi Kent Konseyi'ne teşekkür edilirken, organizasyon gençlik meclislerinin katılımıyla sona erdi.

KENT KONSEYLERİNİN GENÇLERİ KURTULUŞ KUPASI’NDA BULUŞTU

KENT KONSEYLERİNİN GENÇLERİ KURTULUŞ KUPASI’NDA BULUŞTU

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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