Kent merkezindeki çimento fabrikasının taşınmasında maden alternatifi öne çıktı

Çimento fabrikasının yeniden konumlandırılması tartışması sürüyor

MASSAD Başkanı Sebahattin Bozcan, Elazığ merkezinde 1956'dan beri faaliyet gösteren çimento fabrikasının kent içindeki olumsuz etkilerine dikkat çekerek taşınma önerisini kamuoyuyla paylaştı. Bozcan, fabrikanın kent merkezinden kaldırılması gerektiğini belirtti ve tartışılan alternatifler arasında Maden ilçesinin öne çıktığını söyledi.

Bozcan açıklamasında fabrikanın kuruluşundan itibaren kente ekonomik katkı sağladığını ve geniş istihdam imkânı sunduğunu vurguladı. Buna karşın çevre kirliliğinin başta Aksaray, Kızılay, Gümüşkavak, Hicret, Sanayi, Rüstempaşa ve Salıbaba mahalleleri olmak üzere mahallelerde ciddi mağduriyet yarattığını ifade etti.

Maden neden tercih ediliyor:

Bozcan, çözüm önerisini gerekçelendirirken Maden ilçesinin altyapı olanaklarına vurgu yaptı. Açıklamada, Maden'de "yolu, demiryolu, yüksek gerilim hattı ve şalt sahası" gibi unsurların mevcut olduğuna dikkat çekildi. Bu nedenle Bozcan, "Altyapısı hazır olan Maden ilçemize taşınsın" çağrısını yineledi ve taşınma durumunda Maden'in bir ağır sanayi ilçesi olarak değerlendirilebileceğini belirtti.

Dernek başkanı, taşınma kararının Maden halkının rızasına bağlı olduğunu da ifade ederek, sürecin yerel kabulü gözetilerek ilerlemesi gerektiğini vurguladı.

Çevre kaygıları ve kamuoyu

Bozcan, kentte fabrikanın mevcut konumundan kaldırılması yönünde oluşan güçlü kamuoyuna dikkat çekti. Tartışmanın odağında çevre, insan sağlığı ve tarım alanlarına olası etkiler yer alıyor. Massad temsilcisi, Tadım köyü mevkiine taşınmasının "çevre kirliliği, insanlık ve tarım için büyük sıkıntılar" doğuracağını savunarak bu seçeneğe karşı çıktı ve durumun "bir katliam" olarak nitelendirilebileceğini ifade etti.

Konunun kamusal bir tartışma zemini oluşturduğu, farklı paydaşların görüşlerinin alınmasının önem taşıdığı vurgulanıyor. Bozcan, hem Elazığ halkının hem de taşınma muhtemel bölgelerin beklenti ve hassasiyetlerinin değerlendirilmesinin gerekliliğini belirtti.

Sonuç olarak MASSAD, fabrikanın taşınmasında Tadım değil, altyapısı hazır olan Maden önerisini kamuoyuna sundu; süreç ve nihai karar için ilgili kurumlar ve yerel halkla yürütülecek görüşmelerin belirleyici olacağı kaydedildi.

ELAZIĞ’DA KENT MERKEZİNDE KALAN VE ÇEVRE KİRLİLİĞİNE YOL AÇTIĞI GEREKÇESİYLE TAŞINMASI GÜNDEMDE OLAN ÇİMENTO FABRİKASI İLE İLGİLİ AÇIKLAMALARDA BULUNAN MASSAD BAŞKANI SEBAHATTİN BOZCAN, FABRİKANIN TADIM KÖYÜ MEVKİSİNE TAŞINMASININ ÇEVRE FELAKETİNE YOL AÇACAĞINI BELİRTEREK, “ ALTYAPISI HAZIR OLAN MADEN İLÇEMİZE TAŞINSIN" ÇAĞRISINDA BULUNDU