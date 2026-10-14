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Kent meydanı'nda tartışma kavgaya evrildi, polis müdahale etti

Bursa'nın Osmangazi ilçesi Kent Meydanı'nda 'kız meselesi' yüzünden çıkan kavgada çevik kuvvet müdahale etti; 1 kişi yaralandı, 1 bıçak ele geçirildi.

GİRİŞ: 14 Ekim 2026 - 17:26

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Kent meydanı'nda tartışma kavgaya evrildi, polis müdahale etti

Osmangazi'de meydan kavgası

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesi Kent Meydanında iki grup arasında çıkan tartışma, iddiaya göre "kız meselesi" nedeniyle büyüyerek kavgaya dönüştü. Olay kısa sürede kalabalıklaşırken, çevredeki vatandaşlar güvenlik güçlerine haber verdi.

Olayın gelişimi:

Taraflar arasında başlayan sözlü anlaşmazlık kısa süre içinde fiziksel çatışmaya dönüştü. Çevredeki görgü tanıklarının ifadelerine göre olay yerinde birden fazla kişinin yer aldığı arbede yaşandı. Olayın büyümesi üzerine bulunduğu bölgede görev yapan ekipler durumu takviye birimlere iletti.

Güvenlik müdahalesi ve tespit:

Sahaya intikal eden güvenlik güçlerinin müdahalesiyle kavgaya son verildi. Müdahale esnasında, yapılan aramalarda 1 adet bıçak ele geçirildi ve olayda 1 kişi yaralandı. Olay yerinde görevli çevik kuvvet ekipleri, durumu kontrol altına aldı ve tarafları ayırdı.

Güvenlik yetkililerinin müdahalesiyle olay kısa sürede yatıştırılırken, bölgede tedbir amaçlı önlemler alındı ve olayın diğer ayrıntılarına ilişkin çalışmaların sürdüğü belirtildi.

OLAYDA 1 KİŞİ YARALANDI.

OLAYDA 1 KİŞİ YARALANDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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