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Kent meydanında tehlikeli bekleyiş: direğe çıkan genç ikna edilerek indirildi

Dilovası Kent Meydanı'nda direğe çıkan 20'li yaşlardaki genç, MHP İlçe Başkanı Yusuf Turhan ve ekiplerin iknasıyla güvenli şekilde indirildi.

GİRİŞ: 08 Ekim 2026 - 10:11

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Kent meydanında tehlikeli bekleyiş: direğe çıkan genç ikna edilerek indirildi

direğe çıkan genç ve müdahale:

Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde sabah saatlerinde yaşanan olay kent merkezinde dikkatleri çekti. 20'li yaşlarda olduğu öğrenilen bir genç, henüz belirlenemeyen nedenle Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) direğine çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri yönlendirildi.

müdahale ekipleri ve ilçe başkanının rolü:

Olay yerine gelen ekiplerin yanı sıra MHP Dilovası İlçe Başkanı Yusuf Turhan de alana gelerek sürece dahil oldu. İlçe başkanı ve ekipler, sepetli araçla direğe çıkarak gençle doğrudan görüşme sağladı; amaç, genci bulunduğu yerden güvenli şekilde indirmek için ikna etmekti.

indirme ve sağlık kontrolleri:

Yapılan görüşmeler sonrası genç ikna edildi ve itfaiye ekiplerinin sepetli aracı yardımıyla emniyetli biçimde aşağı indirildi. Olayın hemen ardından genç, olası bir sağlık sorunu veya değerlendirme için Fatih Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Olayın çıkış nedeni yetkililerce henüz açıklanmadı.

KOCAELİ&#039;NİN DİLOVASI İLÇESİNDE KGS DİREĞİNE ÇIKAN GENÇ, MHP İLÇE BAŞKANI VE EKİPLERİN İKNASIYLA...

KOCAELİ'NİN DİLOVASI İLÇESİNDE KGS DİREĞİNE ÇIKAN GENÇ, MHP İLÇE BAŞKANI VE EKİPLERİN İKNASIYLA BULUNDUĞU YERDEN İNDİRİLDİ.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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