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Kent sofraları: iki yılda 608 bin kişiye ulaşan dayanışma ağı

Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin Kent Lokantaları, beş şube ve 80 TL'lik menüyle iki yılda 608.103 kişiye ulaşarak sosyal dayanışmayı güçlendirdi.

GİRİŞ: 25 Eylül 2026 - 10:08

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EDİTÖR: Deniz Yılmaz

Kent sofraları: iki yılda 608 bin kişiye ulaşan dayanışma ağı

Denizli kent lokantaları ikinci yılını kutluyor

Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Kent Lokantaları projesi, ikinci yılında sosyal belediyecilik alanında somut sonuçlar ortaya koyuyor. Toplam 608.103 kişiye ulaşan hizmet, kentin farklı noktalarındaki beş şubede haftanın beş günü sıcak yemek imkânı sunuyor. Proje, hem gıda erişimini kolaylaştırmayı hem de toplumsal dayanışmayı büyütmeyi hedefliyor.

hizmet ve menü ayrıntıları:

İlk şube olarak 25 Eylül 2024'te Otogar'da açılan uygulama; Kınıklı Down Kent Lokantası, 15 Mayıs Kent Lokantası, 3. Sanayi Kent Lokantası ve Tarihi Kaleiçi şubelerinin de katılımıyla beş aktif noktada hizmet veriyor. Sunulan menü sabit fiyat politikasıyla dikkat çekiyor: her gün 4 çeşit yemek ve 80 TL fiyat korunuyor. Menülerde çorba, ana yemek, yardımcı yemek ve tatlı/meyve/salata/ayran veya yoğurt seçenekleri ile roll ekmek ve bardak su bulunuyor. Haftalık planlama; iki gün kırmızı et, iki gün beyaz et ve bir gün bakliyat-sebze ağırlıklı olacak şekilde düzenleniyor ve bugüne kadar 180 farklı menü çıkarıldı. Günlük ortalama hizmet alan kişi sayısı 1.600, aylık ortalama ise yaklaşık 30.000 olarak kaydedildi.

istihdam ve toplumsal etki:

Kent Lokantaları, yalnızca beslenme desteği sunmakla kalmayıp istihdam ve kapsayıcılık hedeflerine de katkı sağlıyor. Şubelerde görev yapan personel arasında 4 erkek ve 21 kadın çalışan ile 5 Down sendromlu personel bulunuyor; bu tercih fırsat eşitliği ve toplumsal kapsayıcılığı güçlendiriyor. Ayrıca gönüllü vatandaşların desteğiyle yürütülen "Askıda Menü" uygulaması, dar gelirli vatandaşlar ve öğrencilerin ücret ödemeden bu hizmetten yararlanmasına olanak veriyor.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, projenin ikinci yılına ilişkin değerlendirmesinde Kent Lokantası'nı dayanışma ve sosyal adaletin ifadesi olarak tanımlıyor. Başkan Çavuşoğlu, "Kent Lokantası, bizim için yalnızca bir yemek hizmeti değil; dayanışmanın, paylaşmanın ve sosyal adaletin güçlü bir ifadesidir. Göreve geldiğimiz günden bu yana şehrin kaynaklarını yine Denizli halkının hizmetine sunduk. İki yılda ulaştığımız 608 bin kişilik bu büyük aile, doğru yolda olduğumuzun en büyük kanıtıdır. Halkımızın gösterdiği yoğun ilgi ve olumlu geri bildirimler bizleri daha da motive ediyor" dedi.

Başkan Çavuşoğlu, projenin sürdürülebilirliğine katkı sunan BELTAŞ yönetimine ve saha çalışanlarına teşekkür ederken, önümüzdeki dönemde kent genelinde en az 2 yeni Kent Lokantası daha açarak dayanışma ağını genişleteceklerinin müjdesini verdi. Kent Lokantaları, mevcut veriler ışığında Denizli'de sosyal belediyeciliğin görünür ve ölçülebilir bir örneği olmayı sürdürüyor.

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ&#039;NİN SOSYAL BELEDİYECİLİK PROJELERİ ARASINDA ÖNEMLİ BİR YER TUTAN...

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'NİN SOSYAL BELEDİYECİLİK PROJELERİ ARASINDA ÖNEMLİ BİR YER TUTAN KENT LOKANTALARI, İKİ YILDA 608 BİN 103 KİŞİYE ULAŞTI. KENTİN FARKLI LOKASYONLARINDAKİ BEŞ ŞUBEDE HAFTANIN 5 GÜNÜ HİZMET VEREN KENT LOKANTALARI, 80 TL'LİK 4 ÇEŞİT YEMEK MENÜSÜYLE VATANDAŞLARIN BÜTÇESİNE KATKI SUNARKEN, KADIN VE DOWN SENDROMLU BİREYLERİN İSTİHDAMIYLA DA SOSYAL DAYANIŞMAYI BÜYÜTÜYOR.

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Deniz Yılmaz

Deniz Yılmaz

 Ekonomi Editörü

Ekonomi basını tecrübeli; altın, borsa, döviz kurları ve makroekonomik verileri anlık grafiklerle haberleştiren editör.

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