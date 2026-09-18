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Kente iş kapısı açan fuar: Küçükçekmece'de kariyer yolları buluştu

Küçükçekmece'de düzenlenen 3. geleneksel kariyer ve istihdam fuarında 108 firma, 32 sektör temsilcisi ve 400 stajyer adayı iş arayanlarla buluştu.

GİRİŞ: 18 Eylül 2026 - 12:30

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EDİTÖR: Emre Koç

Kente iş kapısı açan fuar: Küçükçekmece'de kariyer yolları buluştu

Fevzi Çakmak Meydanı'nda istihdam buluşması

Küçükçekmece Belediyesi tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen kariyer ve istihdam fuarı, kent merkezinde yoğun ilgi gördü. Etkinlik Fevzi Çakmak Meydanı'nda gerçekleştirildi ve 108 firmanın yer aldığı organizasyona katılanlar, işverenlerle doğrudan iletişim kurma fırsatı buldu.

Katılım ve sektör dağılımı:

Fuar, 32 ayrı sektörden firmaları bir araya getirdi. Stantlarda iş başvuruları alındı ve firmalarla birebir görüşmeler yapıldı; staj yapmak için başvuran 400 öğrenci de etkinlikte yer aldı. Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, fuar alanını gezerek firma yetkililerine katılım plaketi takdim etti.

Katılımcı deneyimleri ve beklentiler:

Etkinliğe gelen vatandaşlar fuarın iş arayanlara pratik fayda sağladığını vurguladı. Hasan Şimşek, şu anda geziyor olduklarını ve bunun "faydalı olacaktır iş arayanlar için" yorumunu yaptı. Gülnur Kılıç, birkaç yere müracaatta bulunduğunu, internetten araştırmaktan önce fuara gelmenin avantajlı olduğunu belirterek "İnşallah birisi dönüş yapacaktır" dedi. Fuara başvuruda bulunan Seçkin Bağıran ise birebir etkileşimin işe başvuru sürecini kolaylaştırdığını ifade etti.

Başkan Kemal Çebi, fuarın ülke açısından önemli olduğunu vurguladı ve şunları ifade etti: İşsizliğin arttığı bir dönemde iş insanları ile firmalarla iş arayanları buluşturmaya çalışıyoruz. 3'üncüsünü yapıyoruz geleneksel hale getirdik. Önemli bir katılım ve talep oluyor bu yüzden de. 108 firma var burada. Firma tercih etme hakkını kullanıyor. İş arayanda mesleği ne ise o firmayı bulup kaydetmeye çalışıyor. Bunun için iş arayanla işvereni bir araya getiriyoruz. Böyle bir hizmetin 3'üncüsünü gerçekleştirdiğimiz için mutluyuz. Bir taraftan da görüyorsunuz kalabalığı iş arayan insan sayısı çok.

Fuar, iş arayanlarla işverenleri aynı mekânda buluşturarak başvuru süreçlerini hızlandırmayı ve yerel istihdam olanaklarını görünür kılmayı hedefliyor. Katılımcıların doğrudan firmalarla temas kurması, kısa vadede geri dönüş ve işe yerleşme şansını artıran bir unsur olarak öne çıktı.

Küçükçekmece’de 3&#039;üncü istihdam ve kariyer fuarı

Küçükçekmece’de 3'üncü istihdam ve kariyer fuarı

Emre Koç

Emre Koç

 Bölgesel Haberler Editörü

Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinden servis edilen valilik, belediye ve yerel yaşam haberlerini yönetiyor.

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