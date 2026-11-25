Vali Seddar Yavuz’a Malatya’dan duygusal veda

Malatya’da uzun yıllardır ayakkabı tamirciliği yapan Mehmet Ceyhan, Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Muğla Valiliğine atanan Vali Seddar Yavuz’u makamında ziyaret ederek duygusal bir veda gerçekleştirdi.

Ziyaretin ayrıntıları:

Ziyarette Ceyhan, Vali Yavuz’a Malatya’ya yaptığı hizmetler için teşekkür etti. Ziyaret sırasında Ceyhan, valinin elini öpüp ardından sarılarak helalleşti; bu anlar makamda duygusal anlar yaşanmasına neden oldu.

Ceyhan ziyareti anlatırken, Yavuz’un kent için gösterdiği gayreti vurguladı ve görev süresi boyunca halk için yoğun çalıştığını belirtti. Özellikle sabah erken saatlerden gece geç saatlere kadar süren mesaisine dikkat çekti.

Tamircinin sözleri:

Ceyhan, konuşmasında şunları söyledi: "Malatya’mızın kıymetli Valisi Seddar Yavuz’a sonsuz teşekkür ederiz. Allah kendisinden bin sefer razı olsun. 860 gündür Malatya’mıza gecesini gündüzünü katan kıymetli Valimize emekleri için çok teşekkür ederiz. Sabah 06.30-07.00’den gece 23.00-00.00’e kadar çalışan bir valimiz oldu. Malatya’mızda çok emeği var. Gecesini gündüzünü Malatya’mıza feda etti. Malatya’mızı ayağa kaldırdı. Allah kendisinden razı olsun, Rabbim tırnağını taşa değdirmesin"

Vali Yavuz’un Muğla’ya atanmasından dolayı üzüntü duyduğunu ifade eden Ceyhan, "Biz üzülüyoruz ama eminim Muğla halkı çok şanslı. Böyle kıymetli bir valinin Muğla’ya gitmesi onlar için büyük bir şans. Ben bir ayakkabı tamircisiyim, devlet memuru değilim. Makamla mülkle işim yok. Ancak siz gerçekten görev adamısınız. Biz sizi Allah için seviyoruz" dedi.

Ceyhan son olarak, "Valim size sarılmak istiyorum. Rabbim tırnağınızı taşa değdirmesin, yolunuzu açık etsin" sözleriyle veda etti.

Valinin yanıtı:

Mehmet Ceyhan’ın duygularına karşılık veren Vali Seddar Yavuz, ziyaret için teşekkür ederek, "Allah razı olsun kardeşim, çok teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

CEYHAN, MAKAMINDA ZİYARET ETTİĞİ VALİ YAVUZ'A TEŞEKKÜR EDEREK SARILIP HELALLEŞTİ.