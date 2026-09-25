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Kente yeni nefes: Kilis'e modern kütüphane için temel atıldı

Kilis Belediyesi ve bir hayırseverin katkısıyla 264 metrekarelik tek katlı modern kütüphanenin temel atma çalışmaları, öğrencilerin kullanımına kazandırmak için başladı.

GİRİŞ: 25 Eylül 2026 - 17:00

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Berk Doğan

Kente yeni nefes: Kilis'e modern kütüphane için temel atıldı

kütüphane inşasında temel atma çalışmaları başladı:

Kilis Belediyesi koordinasyonunda ve bir hayırsever katkısıyla hayata geçirilen modern kütüphane projesinde temel atma çalışmaları resmen başladı. Proje, öğrencilerin eğitim hayatına doğrudan katkı sağlamayı amaçlıyor.

proje detayları:

Tek katlı olarak planlanan kütüphane, toplam 264 metrekare kapalı alana sahip olacak. Yapıda iki ayrı sessiz çalışma salonu yer alacak; her biri 81 metrekare olarak tasarlandı. Salonların sokak gürültüsünden etkilenmemesi için özel rüzgarlık koridorları ile ayrıştırılması öngörülüyor.

amaç ve kullanım alanları:

Giriş bölümünde yaklaşık 35 metrekare büyüklüğünde sosyal dinlenme alanı bulunacak. Ayrıca öğrencilerin kullanımına yönelik mutfak, idari birim ve WC alanları projede yer alıyor. Kütüphanenin, kitap okuma, ders çalışma ve verimli vakit geçirme imkânı sunan modern ve konforlu bir eğitim alanı olması hedefleniyor.

Temel atma çalışmalarının başlamasıyla birlikte kütüphane projesinin yapım süreci de fiilen başlamış oldu.

MODERN KÜTÜPHANE PROJESİNDE TEMEL ATMA ÇALIŞMALARI BAŞLADI

MODERN KÜTÜPHANE PROJESİNDE TEMEL ATMA ÇALIŞMALARI BAŞLADI

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Berk Doğan

Berk Doğan

 Dijital Ekonomi Editörü

Piyasa haberleri, şirket açıklamaları, vergi düzenlemeleri ve tüketici ekonomisi odaklı içerikler üreten dijital editör.

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