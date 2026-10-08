kenti başarıya taşıyan genç sporcular valilikte kabul edildi

kenti başarıya taşıyan genç sporcular valilikte ödüllendirildi

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, Amatör Spor Haftası kapsamında Anadolu Yıldızlar Ligi Türkiye ve Balkan Şampiyonası müsabakalarında başarı elde eden sporcuları valilikte kabul etti. Kabul töreni, ilin spor kültürünün ve altyapısının genç yetenekleri destekleme yönündeki çabalarını görünür kıldı.

kabulde kimler yer aldı:

Bulunanlar arasında Gençlik ve Spor İl Müdürü Fatih Çöpür ile Erzincan Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Emin Turan da yer aldı. Toplantıda sporcuların başarıları, saha deneyimleri ve gelecek hedefleri konuşuldu.

valinin mesajı:

Vali Aydoğdu, Erzincan’ın yetenekli gençleri ve gelişen spor altyapısının il başarısını artırdığına dikkat çekti. Sporcuların ulusal ve uluslararası organizasyonlarda Erzincan’ı ve Türkiye’yi temsil etmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi ve bunun kentin imajına olumlu katkı sağladığını vurguladı.

Aydoğdu, "Değer Erzincan" projesi kapsamında gençleri spora teşvik etme, bedensel ve ruhsal gelişimlerini destekleme ve kentin değerlerini sporun birleştirici gücüyle geleceğe taşıma hedeflerini hatırlattı. Ayrıca sporcuların yetişmesinde emeği geçen antrenörlere ve ilgililere teşekkür ederek, dereceye giren sporcuları tebrik etti.

ERZİNCAN VALİSİ AYDOĞDU, BAŞARILI SPORCULARI KABUL ETTİ