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Kentin ahisi ve ustaları sahnede: 39. ahilik haftası'nda dayanışma öne çıktı

Kilis'te 39. Ahilik Haftası'nda ilin ahisi Mehmet Sabit Özkan ile yılın kalfası ve çırağına plaketi verildi; esnaf dayanışması vurgulandı.

GİRİŞ: 15 Eylül 2026 - 15:01

GÜNCELLEME: 15 Eylül 2026 - 15:05

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Kentin ahisi ve ustaları sahnede: 39. ahilik haftası'nda dayanışma öne çıktı

Kilis'te 39. Ahilik Haftası etkinlikleri gerçekleştirildi

Kilis'te Ahilik geleneğinin kültürel ve sosyal değerlerini yaşatmak amacıyla düzenlenen 39. Ahilik Haftası programı Alaeddin Yavaşca Kültür Merkezi'nde yapıldı. Etkinlikler, Kilis Esnaf ve Sanatkarlar Odası Birliği ile Ticaret İl Müdürlüğü iş birliğiyle organize edildi.

ödüller ve seçilen isimler:

Program çerçevesinde ilin ahisi olarak Mehmet Sabit Özkan, yılın kalfası olarak Furkan Özdemir ve yılın çırağı olarak Mehmet Burak Cirnooğlu belirlendi ve kendilerine plaketleri takdim edildi. Seçimler, Ahilik anlayışının emek, ustalık ve mesleki etik değerlerine vurgu yapacak biçimde yürütüldü.

belediye başkanının mesajı:

Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen, konuşmasında alışverişlerin mümkün olduğunca kentteki esnaftan yapılmasına dikkat ettiklerini belirtti. Bilecen, "Ramazan’daki gıda kolilerimize kadar Kilis’ten almaya çalışıyoruz. Gelen yardımları okullara dağıtıyoruz. Fuarlar düzenleniyor, etkinlikler düzenleniyor. Bu hafta sonu yine Motofest var, biber festivali var. Bana göre Kilis’in tarihinde son zamanlardaki en çok sosyal faaliyetin olduğu dönemdeyiz. İlimizin valisinin çok büyük katkısı var. Göreve geldiğinden beri ne bizi uyutuyor ne kendisi duruyor" sözleriyle kentteki sosyal faaliyetin arttığına dikkat çekti. Konuşmasının sonunda Bilecen, Ahi Evran'ı rahmetle andı.

vali'nin değerlendirmesi ve katılım:

Kilis Valisi Ömer Kalaylı ise esnaf ve sanatkarların çalışkanlıkları, dürüstlükleri ve gönül zenginlikleriyle şehrin ruhuna değer kattığını vurguladı. Kalaylı, "Esnafımız mahallesini tanır, komşusunu gözetir, dayanışmayı büyütür, şehrimizin hafızasını ve kültürünü yaşatır" diyerek Ahilik kültürünün kent için taşıdığı öneme işaret etti.

Programa Kilis Valisi Ömer Kalaylı ve Belediye Başkanı Hakan Bilecen'in yanı sıra Esnaf ve Sanatkarlar Odası Birliği Başkanı Şevket Memiler ile kent protokolü katıldı. Etkinlik, hatıra fotoğrafı çekiminin ardından sona erdi.

KİLİS&#039;TE, AHİLİK GELENEĞİNİN KÜLTÜREL VE SOSYAL DEĞERLERİNİN YAŞATILMASI AMACIYLA &#039;39. AHİLİK...

KİLİS'TE, AHİLİK GELENEĞİNİN KÜLTÜREL VE SOSYAL DEĞERLERİNİN YAŞATILMASI AMACIYLA '39. AHİLİK HAFTASI' ETKİNLİKLERİ DÜZENLENDİ.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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