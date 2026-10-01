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Kentin fidan desteği meyvesini verdi: Karaisalı'da ilk hasat

Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin dağıttığı Sarı Ulak ve Gemlik zeytin fidanları meyve vermeye başladı; 6.657 üreticiye 200.419 fidan ulaştı, Karaisalı’da hasat sevinci yaşanıyor.

GİRİŞ: 01 Ekim 2026 - 15:14

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EDİTÖR: Berk Doğan

Kentin fidan desteği meyvesini verdi: Karaisalı'da ilk hasat

dağıtımın sonuçları:

Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından geçmiş yıllarda üreticilere verilen Sarı Ulak ve Gemlik cinsindeki zeytin fidanları artık ürün vermeye başladı. Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen çalışma kapsamında bugüne kadar 6.657 üreticiye toplam 200.419 zeytin fidanı ulaştırıldı.

Fidanların büyüyüp ilk ürünlerini vermesiyle Karaisalı Mahallesi başta olmak üzere ilçelerde hasat sevinci yaşanıyor. Yerelde üretimin canlanması hedeflenirken, desteklerin etkisi sahada somut şekilde görülüyor.

çiftçilerin deneyimi ve hedefleri:

Ziraat Mühendisi Vakıf Savaş, yıllar önce dikilen fidanlardan üreticilerin artık ürün almaya başladığını belirtti ve projenin amacının zeytin üretim alanlarını artırmak ile yerelde tarımsal üretimi güçlendirmek olduğunu vurguladı.

Mersin Akdeniz Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkan Vekili Alper Ersoy ise zeytin üretiminin kent ekonomisi için taşıdığı öneme dikkat çekti ve Büyükşehir Belediyesi’nin üreticilere yönelik desteklerini olumlu bulduklarını ifade etti.

Destekten yararlanan üreticiler arasında yer alan Emine Kaplan, ekonomik zorluklar nedeniyle boş kalan tarlasını verilen fidanlarla yeniden üretime kazandırdığını ve ilk sofralık zeytin hasadını yapmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi. Kaplan, desteklerin özellikle kadın üreticiler açısından önem taşıdığını belirtti. Diğer bir üretici Rukiye Özbayrak ise yetiştirdikleri zeytinlerin ilk hasadını gerçekleştirdiklerini ve ilerleyen dönemde siyah zeytin ile zeytinyağı üretimini hedeflediklerini aktardı.

gelecek planları:

Belediye, bu yıl da 13 ilçeyi kapsayacak şekilde yeni bir dağıtım programı planlıyor. Planlanan destekler arasında badem, ceviz, alıç ile yeniden Sarı Ulak ve Gemlik çeşidi zeytin fidanları bulunuyor. Üreticilerin fidan desteği başvuruları Teksin uygulaması ve Alo 185 hattı üzerinden alınmaya devam ediyor.

Genel olarak proje, kırsal kalkınmayı desteklemeye, tarımsal çeşitliliği artırmaya ve özellikle kadın üreticilerin ekonomik katılımını güçlendirmeye yönelik somut bir adım olarak değerlendiriliyor. İlk hasatların alınması, sürdürülebilir üretim hedeflerinin sahada karşılık bulduğuna işaret ediyor.

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TARAFINDAN ÜRETİCİLERE DAĞITILAN ZEYTİN FİDANLARI ÜRÜN VERMEYE...

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TARAFINDAN ÜRETİCİLERE DAĞITILAN ZEYTİN FİDANLARI ÜRÜN VERMEYE BAŞLARKEN, KARAİSALI MAHALLESİ’NDEKİ ÇİFTÇİLER DE HASAT SEVİNCİNİ YAŞADI.

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Berk Doğan

Berk Doğan

 Dijital Ekonomi Editörü

Piyasa haberleri, şirket açıklamaları, vergi düzenlemeleri ve tüketici ekonomisi odaklı içerikler üreten dijital editör.

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