Kentin geleceğine yatırım: Kilis'te 46 bin 954 öğrenci ders başı

Hatice Mehmet Döğme İlkokulu'nda düzenlenen törenle Kilis'te 2026-2027 eğitim öğretim yılı resmen başladı. İl genelinde 204 okul, 1.749 derslik, 2.682 öğretmen ve 46.954 öğrenci yeni dönemin ilk gününde eğitim kurumlarına giriş yaptı.

valinin mesajı:

Programda konuşan Kilis Valisi Ömer Kalaylı, yeni eğitim öğretim yılının öğrencilere "yeni bilgiler, yeni ufuklar ve yeni başarılar" getirmesini temenni etti. Kalaylı, eğitimin bir milletin yarınlarını şekillendiren ve güçlü geleceğin temellerini atan en kıymetli alanlardan biri olduğunu vurgulayarak, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde ortaya konulan Türkiye Yüzyılı vizyonunun en güçlü dayanaklarından biri eğitimdir" dedi.

eğitim anlayışı ve yatırımlar:

Vali Kalaylı, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile çocukların bilgi, bilim, kültür ve değerlerle buluşturulduğunu belirtti ve üreten, araştıran, geleceğe yön verebilen bireyler yetiştirmeyi hedefleyen bir eğitim anlayışının hep birlikte inşa edildiğini söyledi. Kilis'te eğitimin şehrin geleceğine yapılan en kıymetli yatırımlardan biri olarak görüldüğünü aktaran Kalaylı, yeni eğitim yatırımlarıyla fiziki imkanların güçlendirildiğini ve öğrencilerin daha nitelikli eğitim ortamlarıyla buluşturulduğunu ifade etti.

Tören kapsamında ayrıca halk oyunları gösterileri ve çeşitli kültürel etkinlikler düzenlendi; bu etkinlikler hem yeni dönemin coşkusunu artırdı hem de okul ve toplum arasındaki bağı güçlendirmeyi amaçladı.

KİLİS’TE 46 BİN 954 ÖĞRENCİ YENİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILINA BAŞLADI