Kentin hizmet ve hafızasında kalacak bir isim olarak Kasapoğlu, Burhan Özfatura'yı andı

Kasapoğlu'dan taziye mesajı

Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Birleşmiş Milletler'in 81'inci Genel Kurulu için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte gittiği New York'tan, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin önceki dönem başkanlarından Dr. Burhan Özfatura'nın vefatı dolayısıyla taziye mesajı yayımladı. Kasapoğlu mesajında Özfatura'nın kent yönetimine ve İzmir halkına sunduğu hizmetlerin şehrin hafızasında kalacağını vurguladı.

Özfatura'nın hizmet mirası:

Kasapoğlu, iki dönem İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı yapan Özfatura'nın kentin ulaşım ve altyapı projelerinin ilerlemesinde önemli katkıları olduğunu belirtti. Mesajında, Özfatura'nın üstlendiği sorumluluğun hakkını vermek için çalıştığını ve birikimini şehrin hizmetine sunduğunu ifade etti. Kasapoğlu, bu dönemde yapılan hizmetlerin ve İzmir'e kazandırılan projelerin saygıyla hatırlanacağını ifade etti.

Mesajında ayrıca, 'İzmir'in önceki dönem belediye başkanlarından İzmir'e ve ülkemize çok değerli hizmetlerde bulunmuş kıymetli insan Burhan Özfatura'nın vefatını teessürle öğrendim. Kendisine Rabb'imden rahmet ve mağfiret niyaz ediyorum' sözlerine yer veren Kasapoğlu, aileye ve hemşehrilere sabır diledi ve 'Mekânı cennet olsun' temennisinde bulundu.

Engelli bireylere yönelik çalışmaları:

Kasapoğlu, Özfatura'nın belediye başkanlığı görevi sona erdikten sonra da toplumsal sorumluluk üstlenmeye devam ettiğine dikkat çekti. Engelli Bireyleri Koruma ve Eğitim Vakfı bünyesindeki çalışmaları ve Engelsiz Yaşam Köyü'ne verdiği emek, Kasapoğlu'nun mesajında Özfatura'nın insana duyduğu saygının somut bir karşılığı olarak öne çıkarıldı.

Kasapoğlu, Özfatura'nın engelli bireyler ve aileleri için gösterdiği gayreti özellikle vurgulayarak, 'Çocuklarımızın eğitim alabilmesi, gelişimlerini destekleyen imkânlara kavuşabilmesi ve ailelerinin yanında bir destek bulabilmesi için sorumluluk üstlendi' değerlendirmesini paylaştı. Bu yönüyle Özfatura'nın toplumda müstesna bir yer edindiğini kaydetti.

Konuşmasını, Özfatura'nın İzmir'e yaptığı hizmetlerin yanı sıra gönül zenginliğiyle de hatırlanacağını söyleyerek tamamlayan Kasapoğlu, vefatın ardından kentteki anıların ve yapılan hizmetlerin saygıyla yaşatılacağını belirtti.

MEHMET MUHARREM KASAPOĞLU (SAĞDA) VE BURHAN ÖZFATURA (SOLDA) (ARŞİV)