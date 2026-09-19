Dolar 48,7600 +0,08%
Euro 56,0475 +0,13%
Bist 13.284,42 +1,23%
Altın Gram 6.936,78 +0,57%
EUR/USD 1,1490 +0,09%
Brent Petrol 99,29 -0,64%
--°

Kentin içinden geçen Tabakhane Deresi atıklarla boğuşuyor

Efeler ilçesinden geçen Tabakhane Deresi'nin yatağı plastik poşet, pet ve cam şişelerle doldu; vatandaşlar derenin temizlenmesini bekliyor.

GİRİŞ: 19 Eylül 2026 - 13:01

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Oğuzhan Kılıç

Kentin içinden geçen Tabakhane Deresi atıklarla boğuşuyor

Kentin içinden geçen Tabakhane Deresi atıklarla boğuşuyor

Aydın’ın Efeler ilçesinden geçen Tabakhane Deresi boyunca biriken çöpler, bölgedeki çevre kirliliğini görünür hale getirdi. Dere yatağında yoğun olarak plastik poşet, pet şişe ve cam şişe tespit edilirken, ortaya çıkan görüntüler çevre duyarlılığının önemini bir kez daha gösterdi.

atıkların türü ve çevresel riskleri:

Dere kıyısı ve yatağında plastik poşetler, su ve soda şişeleri ile çeşitli plastik atıklar yoğunlukta. Bu tür atıklar hem doğrudan görsel kirliliğe yol açıyor hem de yağışlarla kolayca sürüklenip çevreye yayılma riski taşıyor. Plastiklerin parçalanması sonucu mikroplastikleşme tehlikesi ve cam kırıklarının insan sağlığı açısından oluşturduğu riskler de dikkat çekiyor.

vatandaş beklentisi ve gündelik yaşam etkisi:

Tabakhane Deresi, kent merkezinde vatandaşların günlük güzergahları yakınından geçtiği için kirlilik hem estetik hem de kullanım açısından rahatsızlık yaratıyor. Bölge sakinleri, derenin temizlenmesi ve eski görünümüne kavuşturulması için yapılacak çalışmaları beklediklerini belirtiyor. Ayrıca atıkların uygun alanlara bırakılmasının önemi ve çevre bilincinin artırılmasına dair vurgular öne çıkıyor.

Gözlemlenen kirlilik, kısa vadede temizleme gereksinimini; uzun vadede ise atık yönetimi ve halk bilincine yönelik adımların önemini hatırlatıyor. Tabakhane Deresi boyunca biriken çöplerin alınması, hem çevresel hem de görsel açıdan öncelikli bir ihtiyaç olarak öne çıkıyor.

AYDIN’IN EFELER İLÇESİNDEN GEÇEN TABAKHANE DERESİ’NDE BİRİKEN ÇÖPLER ÇEVRE KİRLİLİĞİNE NEDEN OLDU....

AYDIN’IN EFELER İLÇESİNDEN GEÇEN TABAKHANE DERESİ’NDE BİRİKEN ÇÖPLER ÇEVRE KİRLİLİĞİNE NEDEN OLDU. DERE YATAĞINDA ÇOK SAYIDA PLASTİK POŞET, PET ŞİŞE VE CAM ŞİŞE BULUNURKEN, ORTAYA ÇIKAN GÖRÜNTÜLER ÇEVRE TEMİZLİĞİ KONUSUNDA DUYARLILIĞIN ÖNEMİNİ BİR KEZ DAHA GÖZLER ÖNÜNE SERDİ.

Oğuzhan Kılıç

Oğuzhan Kılıç

 Karadeniz & Doğa Editörü

Karadeniz Bölgesi’nden gelen hava durumu, yöresel gelişmeler ve doğa olayları haberlerini düzenleyen editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Defne'de 11 kilometrelik grup yolunda kapsamlı asfalt çalışması başladı
images

Vecihi Hürkuş'un mirası gökyüzünde yeniden hayat buldu
images

Gaziyle buluşma: validen vefa ve destek mesajı
images

Gaziler günü için Malatya'da bando konseri

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Kelceköy'de itfaiye müdahalesi alevleri kontrol altına aldı, 5 küçükbaş telef oldu

Ümraniye'de erken saat kazası: İSTAÇ kamyonu ile servis minibüsü çarpıştı

Güzeloluk kavşağında çarpışma: 16 yaşındaki motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi

Gece yarısı fenerle araçların üzerinde yürüyen kişi Sincan'da görüntülendi

TREND HABERLER

Çivril'de elma festivalinin finalini Derya Uluğ'un enerjisi taçlandırdı

Sukaypark hafta sonunu kahve ve konserlerle şenliğe çevirdi

Yeni jandarma havacılık birimi Samsun’da faaliyete hazırlanıyor

Ardahan'ın ekonomik dönüşümü: sınır ticareti, yeni osb ve tarım lisesi planı

Golsüz mücadele seyrantepe'de: Diyarbekirspor ile Erciyes 38 FSK 0-0 berabere

Uşak'ta huzur ve güven uygulaması: 8 hükümlü yakalandı, sentetik ecza ve ruhsatsız tüfek ele geçirildi

Dedesinin cipini izinsiz alıp Kayseri’de kaza yapan engelli sürücüye idari ceza

Kuzey çevre yolunda çarpışma: Kayseri'de bir sürücü yaralandı