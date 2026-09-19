Kentin içinden geçen Tabakhane Deresi atıklarla boğuşuyor

Aydın’ın Efeler ilçesinden geçen Tabakhane Deresi boyunca biriken çöpler, bölgedeki çevre kirliliğini görünür hale getirdi. Dere yatağında yoğun olarak plastik poşet, pet şişe ve cam şişe tespit edilirken, ortaya çıkan görüntüler çevre duyarlılığının önemini bir kez daha gösterdi.

atıkların türü ve çevresel riskleri:

Dere kıyısı ve yatağında plastik poşetler, su ve soda şişeleri ile çeşitli plastik atıklar yoğunlukta. Bu tür atıklar hem doğrudan görsel kirliliğe yol açıyor hem de yağışlarla kolayca sürüklenip çevreye yayılma riski taşıyor. Plastiklerin parçalanması sonucu mikroplastikleşme tehlikesi ve cam kırıklarının insan sağlığı açısından oluşturduğu riskler de dikkat çekiyor.

vatandaş beklentisi ve gündelik yaşam etkisi:

Tabakhane Deresi, kent merkezinde vatandaşların günlük güzergahları yakınından geçtiği için kirlilik hem estetik hem de kullanım açısından rahatsızlık yaratıyor. Bölge sakinleri, derenin temizlenmesi ve eski görünümüne kavuşturulması için yapılacak çalışmaları beklediklerini belirtiyor. Ayrıca atıkların uygun alanlara bırakılmasının önemi ve çevre bilincinin artırılmasına dair vurgular öne çıkıyor.

Gözlemlenen kirlilik, kısa vadede temizleme gereksinimini; uzun vadede ise atık yönetimi ve halk bilincine yönelik adımların önemini hatırlatıyor. Tabakhane Deresi boyunca biriken çöplerin alınması, hem çevresel hem de görsel açıdan öncelikli bir ihtiyaç olarak öne çıkıyor.

AYDIN’IN EFELER İLÇESİNDEN GEÇEN TABAKHANE DERESİ’NDE BİRİKEN ÇÖPLER ÇEVRE KİRLİLİĞİNE NEDEN OLDU. DERE YATAĞINDA ÇOK SAYIDA PLASTİK POŞET, PET ŞİŞE VE CAM ŞİŞE BULUNURKEN, ORTAYA ÇIKAN GÖRÜNTÜLER ÇEVRE TEMİZLİĞİ KONUSUNDA DUYARLILIĞIN ÖNEMİNİ BİR KEZ DAHA GÖZLER ÖNÜNE SERDİ.