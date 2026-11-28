paşaalanı'nda güvenlik odaklı dönüşüm:

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Belediyeler Birliği (MBB) tarafından yürütülen 'Sokaklar Dönüşüyor' programı kapsamında Karesi ilçesi Paşaalanı Mahallesi'nde bir uygulama başlattı. Proje alanı olarak belirlenen Ercan Kıvrak İlkokulu 241. Sokak, araç trafiğinden arındırılarak çocuklar ve yayalar için öncelikli, yaya dostu bir alana dönüştürüldü. Çalışma, kent içindeki öğrenci yoğunluğunun güvenliğine odaklanıyor.

projenin bilimsel ve kurumsal altyapısı:

Uygulama, Belediyeler Birliği Yerel Yönetim Akademisi ile Superpool ve Global Designing Cities Initiative iş birliğiyle geliştirilen yaklaşımlar temel alınarak planlandı. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Strateji Geliştirme, Kent Estetiği, Ulaşım, Fen İşleri ve Yol Yapım, Bakım ve Onarım daire başkanlıklarının katkılarıyla projenin bilimsel altyapısı titizlikle hazırlandı. Amaç, okul çevresinde trafik kaynaklı riskleri ortadan kaldırmak ve çocukların serbestçe hareket edebileceği güvenli bir çevre sağlamak.

yerel iş birliği ve yaygınlaştırma hedefi:

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı ve Belediyeler Birliği Başkanı Ahmet Akın, proje sahasında yaptığı konuşmada okul çevresindeki dönüşümlerin önemine vurgu yaptı. Akın, Paşaalanı'nda başlatılan uygulamanın Karesi ve Altıeylül'den başlayarak diğer ilçelere de yayılacağını belirtti ve projenin adı olan STEPS Projesi'ni anarak 20 ilçede benzer çalışmaların sürdürüleceğini söyledi. Başkan Akın, yerel yönetimler, Milli Eğitim ve okul yönetimleriyle kurulan iletişim sayesinde bölgede etkinlikler ve eğitim programları düzenleneceğini de aktardı.

Akın, uygulamayla ilgili olarak 'Çocuklarımız ne kadar mutlu ve güvendeyse bizler o kadar mutluyuz' ifadelerini kullanarak, projenin temel hedefinin çocukların güvenliğini ve mutluluğunu sağlamak olduğunu vurguladı. Ayrıca Karesi Belediye Başkanı Mesut Akbıyık, Karesi Milli Eğitim Müdürlüğü, okul yönetimi ve öğretmenlere emeği için teşekkür etti; İzmir Valisi olarak atanan İsmail Ustaoğlu'na da destekleri için teşekkürlerini iletti.

toplumsal etkiler ve sahadaki karşılık:

Uygulama sonrası veliler, çocuklarını daha güvenli bir şekilde okula gönderip alabilmenin rahatlığını yaşıyor. Sokakta araç trafiğinin azaltılmasıyla oyun ve etkinlik alanları yaratılırken, proje kapsamında fiziksel düzenlemelerin yanı sıra etkinlik planlaması ve eğitim iş birlikleri de gündeme alındı. Başkan Akın sahadaki incelemelerinde öğrencilerle yakın temas kurdu; her çocukla tek tek ilgilenip fotoğraf çektirdi ve sokakta tebeşirle çizilmiş Balıkesir Büyükşehir Belediyesi logosunu miniklerle birlikte boyadı.

Belediye yetkilileri, pilot uygulamanın sonuçlarını izleyip değerlendirecek; başarı ve ihtiyaçlara göre benzer dönüşümlerin diğer ilçe ve okul çevrelerine taşınması hedefleniyor. Proje, kentin çocuklara yönelik erişilebilirliğini ve güvenliğini artırmayı amaçlayan insan merkezli belediyecilik yaklaşımının somut bir örneği olarak sunuluyor.

SOKAKTAKİ UYGULAMALARI İNCELEYEN BAŞKAN AKIN’A ÖĞRENCİLER YOĞUN İLGİ GÖSTERDİ. HER ÇOCUKLA TEK TEK İLGİLENİP FOTOĞRAF ÇEKTİREN AHMET AKIN, GELENEKSEL OYUNLARI HATIRLATAN SOKAKTA TEBEŞİRLE ÇİZİLMİŞ OLAN BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ LOGOSUNU MİNİKLERLE BİRLİKTE BOYADI.