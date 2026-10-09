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Kentin simgesi canlı tutuluyor: Bodrum'da mavi ve beyaz dokunun yenilenmesi

Bodrum Belediyesi Boya-Badana Birimi, kentin simgesi mavi ve beyaz renkleri korumak için cadde, okul, muhtarlık ve trafo alanlarında bakım ve boyama çalışmaları yürütüyor.

GİRİŞ: 09 Ekim 2026 - 12:12

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EDİTÖR: Selin Yıldız

Kentin simgesi canlı tutuluyor: Bodrum'da mavi ve beyaz dokunun yenilenmesi

Koruya değer mimari: mavi ve beyaz canlı tutuluyor

Bodrum Belediyesi, kentin simgesi haline gelen mavi ve beyaz renklerin korunması ve ortak kullanım alanlarının daha düzenli görünmesi amacıyla sürdürdüğü bakım ve onarım çalışmalarını yoğunlaştırdı. Çalışmalar, kentin görsel kimliğini güçlendirmeyi ve geleneksel mimari dokuyu yaşatmayı hedefliyor.

Hangi alanlarda ne yapılıyor:

Bodrum Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü Atölyeler Bürosu bünyesinde faaliyet gösteren Boya-Badana Birimi ekipleri, program doğrultusunda kent genelinde planlı uygulamalar gerçekleştiriyor. Cadde ve sokaklardaki bordür ve refüjler, Bodrum’un simgesine uygun şekilde mavi ve beyaza boyanıyor. Okullar ve muhtarlık hizmet binalarında iç-dış cephelerde bakım ve boya işlemleri yapılıyor, böylece kamu hizmet alanlarının estetik görünümü sağlanıyor.

Temizlik ve ulaştırma yapıları da dahil:

Çalışmalar merdiven boyama, duvarlardaki izinsiz yazı ve görsellerin silinmesi ile trafo binalarının boyanmasını da kapsıyor. Ekipler, uygulamalarda kentin mimari dokusunu ve görsel bütünlüğünü ön planda tutarak hareket ediyor. Belediye yetkilileri, programlı bakım ve onarım faaliyetlerinin, hem yerel yaşam kalitesine hem de kentin turistik kimliğine olumlu katkı sağlayacağını belirtiyor.

Bodrum Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü Boya-Badana Birimi, belirlenen program çerçevesinde kamuya açık alanlardaki duvar ve bina dış cephelerinde çalışmalarına devam edecek.

MAVİ BEYAZ BOYAMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

MAVİ BEYAZ BOYAMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Selin Yıldız

Selin Yıldız

 İç Anadolu Editörü

İç Anadolu odaklı bölgesel tarım, ekonomi ve yerel idare haberlerinin yayına giriş süreçlerinden sorumlu.

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