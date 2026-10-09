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Kentsel dönüşüm mağduru ailenin taşındığı ev çöktü

Maltepe'de kentsel dönüşüm nedeniyle taşınan 6 kişilik ailenin olduğu bina çöktü; baba Mesut Bilece hayatını kaybetti, anne ve çocuklar yaralı.

GİRİŞ: 09 Ekim 2026 - 13:30

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Burcu Kaya

Kentsel dönüşüm mağduru ailenin taşındığı ev çöktü

taşınma nedeni ve aile yapısı:

İstanbul Maltepe Cevizli Mahallesi'nde çöken binayla ilgili yürek yakan bir detay gün yüzüne çıktı. Mesut Bilece ve ailesi, aslen Maltepe Gülsuyu Mahallesi'ndeki evlerinin kentsel dönüşüme girmesi nedeniyle 11 ay önce aynı ilçedeki Cevizli'de bir binaya kiracı olarak taşınmıştı.

Aile, baba, anne ve üç çocuktan oluşuyordu; olay günü İzmir'den gelen bir yeğen de misafir olarak evde bulunuyordu. Toplam 6 kişilik aile, binanın aniden çökmesiyle enkaz altında kaldı.

enkazdan kurtarma ve cenaze işlemleri:

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekiplerin çalışmasıyla anne, üç çocuk ve misafir yeğen enkazdan çıkarılarak yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Kurtarma ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarda baba Mesut Bilece'nin cansız bedenine ulaşıldı.

Enkazda yaşamını yitiren Bilece'nin cenazesi, adli tıp kurumundaki işlemlerinin ardından defnedilmek üzere memleketi Diyarbakır'a gönderildi. Aile yakınlarının enkaz altında kalan talihsiz adamı aradığı ancak ulaşamadığı bildirildi.

Olayla ilgili çalışmalar ve detaylar bölgeden gelen bildirimlerle takip edilmeye devam ediyor.

MESUT BİLECE HAYATINI KAYBETTİ

MESUT BİLECE HAYATINI KAYBETTİ

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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