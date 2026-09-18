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Kentsel dönüşümde blok çöktü: Küçükçekmece Şirin Sitesi'nde iki kişi yaralandı

Küçükçekmece İnönü Mahallesi'ndeki kentsel dönüşüm alanında Şirin Sitesi'nin bir bloğu çöktü; yoldan geçen iki kişi yaralandı, ekipler bölgede arama yapıyor.

GİRİŞ: 18 Eylül 2026 - 21:45

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Kentsel dönüşümde blok çöktü: Küçükçekmece Şirin Sitesi'nde iki kişi yaralandı

Kentsel dönüşümde blok çöktü: Küçükçekmece Şirin Sitesi'nde iki kişi yaralandı

İstanbul Küçükçekmece İnönü Mahallesi'ndeki Şirin Sitesi'nde, kentsel dönüşüm kapsamında yürütülen yıkım çalışmalarının ardından bir blok kendiliğinden çöktü. Olay, saat 20.30 sıralarında meydana geldi. Çökme esnasında yoldan geçen iki kişi yaralanırken, mahalle kısa süreli panik ve yoğun toz-duman altında kaldı.

olayın gelişimi:

Edinilen bilgiye göre sitenin yıkım işlemleri sırasında bir bloğun bir bölümü ilk etapta yıkıldı. Yıkımın durmasından bir süre sonra, bloğun kalan kısmı aniden çöktü. Çökme sırasında çevrede büyük bir gürültü oluştu ve çevredekiler tarafından yetkililere ihbar yapıldı.

ekiplerin müdahalesi:

İhbar üzerine AFAD, itfaiye, sağlık, polis ve zabıta ekipleri bölgeye sevk edildi. Polis, çevrede güvenlik önlemleri alırken AFAD ve itfaiye ekipleri, göçük altında kişi olduğuna dair iddiayı değerlendirmek için köpekli arama kurtarma çalışması yürüttü. Olay yerinde ilk müdahaleler yapıldı ve yaralılar sağlık ekipleri tarafından tedavi için hastaneye sevk edildi.

Ekiplerin bölgedeki arama ve güvenlik çalışmaları devam ediyor; yetkililer çevre sakinlerini güvenli mesafede beklemeye çağırdı. Olayla ilgili soruşturma ve hasar tespit çalışmaları sürüyor.

KÜÇÜKÇEKMECE’DE, KENTSEL DÖNÜŞÜM AŞAMASINDAKİ BİNA KENDİLİĞİNDEN ÇÖKTÜ. ÇÖKME SIRASINDA YOLDAN...

KÜÇÜKÇEKMECE’DE, KENTSEL DÖNÜŞÜM AŞAMASINDAKİ BİNA KENDİLİĞİNDEN ÇÖKTÜ. ÇÖKME SIRASINDA YOLDAN GEÇEN 2 KİŞİ YARALANIRKEN, ALTINDA KALAN OLDUĞU İHBARI ÜZERİNE AFAD VE İTFAİYE EKİPLERİ, BÖLGEDE ÇALIŞMA BAŞLATTI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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