Kentsel dönüşümde erkilet camikebir'de 120 konutluk proje 2027 hedefine ilerliyor

Kocasinan ilçesinde proje alanı yerinde incelendi:

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kocasinan ilçesi Erkilet Camikebir Mahallesi sınırlarında yürütülen kentsel dönüşüm projelerini yerinde inceledi. İncelemelerde, projeyi yürüten Kayseri Büyükşehir Belediyesi iştiraki İmar A.Ş. yetkilileri ile birlikte çalışmanın mevcut durumu değerlendirildi. Alanda 120 daireden oluşan konut projesinde uygulama ve zemin çalışmaları devam ediyor.

Çalışmaların ilerleyişi ve takvim:

Başkan Büyükkılıç, İmar A.Ş.'nin ihaleyi alarak yürüttüğü projede kaba beton çalışmalarında önemli ilerleme kaydedildiğini belirtti. Yetkililerden alınan bilgilere göre, yılsonuna kadar 5 blok için kaba betonun tamamlanmış olması öngörülüyor ve proje, planlandığı takdirde 2027 sonuna doğru tamamen oturulabilir hale gelmiş olacak. Bu takvim, projenin aşamalı teslimi ve bölgedeki dönüşüm stratejisi açısından belirleyici kabul ediliyor.

Strateji ve kullanım amaçları:

Büyükkılıç, kentsel dönüşüm projelerinin yalnızca bölgedeki yaşam kalitesini artırmakla kalmayıp, aynı zamanda belediyenin rezerv alanlarını takas amaçlı kullanarak diğer dönüşüm sahalarındaki sorunların çözümüne katkı sağladığını vurguladı. Bu yaklaşım çerçevesinde Boztepe ve Sancaktepe gibi alanlarda yürütülen çalışmalara destek verildiği ve İmar A.Ş.'nin sahip olduğu dairelerin gerektiğinde bu süreçlerde kullanabileceği ifade edildi.

İnceleme sırasında Başkan Büyükkılıç'a Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hüseyin Beyhan, Kentsel Dönüşüm Daire Başkanı Hasan Cihat Türkmen ve İmar A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Ali Hasdal eşlik etti. Büyükkılıç, yüklenici firmaya teşekkür ederek sahadaki personele kolaylıklar diledi.

İmar A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Ali Hasdal da alanda zemin iyileştirmesi çalışmalarının yürütüldüğünü ve konutların güvenli şekilde inşa edildiğini belirtti. Proje, Kayseri genelinde güvenli, modern ve yaşanabilir yaşam alanları oluşturma hedefine katkı sunacak nitelikte planlandı.

Yetkililer, projenin tamamlanmasının bölge sakinleri için yeni konut fırsatları yaratmasının yanı sıra kentsel dönüşümün hızlandırılmasına ve diğer dönüşüm sahalarındaki problemlerin çözümüne de hizmet edeceğini ifade etti. Yapılan çalışmaların hayırlı olmasını dileyen yetkililer, bölgedeki yatırımların sürdürüleceğini bildirdi.

Sonuç olarak, Erkilet Camikebir'deki 120 konutluk proje hem fiziksel ilerleme hem de kentsel dönüşüm stratejisinin bir parçası olarak takip edilirken, öngörülen teslim programı ve rezerv alan kullanımı projenin dikkat çeken unsurları arasında yer alıyor.

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI DR. MEMDUH BÜYÜKKILIÇ, KOCASİNAN İLÇESİ ERKİLET CAMİKEBİR MAHALLESİ’NDE, KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İŞTİRAKİ TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN 120 KONUTLUK KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİNDE İNCELEMELERDE BULUNARAK ÇALIŞMALARIN SON DURUMU HAKKINDA BİLGİ ALDI.