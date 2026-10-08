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kentsel dönüşümün sigortası: koruma açığını kapatmanın yolları

Quick Tower'daki panelde uzmanlar, kentsel dönüşümün finansman, planlama ve sigorta boyutlarını ele aldı; Bina Tamamlama Sigortası çözüm olarak öne çıktı.

GİRİŞ: 08 Ekim 2026 - 10:09

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EDİTÖR: Deniz Yılmaz

kentsel dönüşümün sigortası: koruma açığını kapatmanın yolları

panelde öne çıkan başlıklar:

Sigorta Haftası kapsamında 6 Ekim'de Quick Tower'da düzenlenen OVP'nin Dayanıklılık Vizyonu: Riskten Dirençliliğe Kentsel Dönüşüm ve Sigorta paneli, kentsel dönüşümün sadece altyapı yahut finansman sorunu olmadığını; planlama, hukuk, mülkiyet ve sigorta mekanizmalarının birlikte ele alınması gerektiğini ortaya koydu. Türkiye Sigorta Birliği Başkanı ve Maher Holding Sigorta Grubu Başkanı Ahmet Yaşar panelde, 6 Şubat depremlerinin ekonomik hasarı içinde sigortalı payının yalnızca %6 düzeyinde kaldığını hatırlatarak koruma açığının kapatılması çağrısı yaptı.

kentsel dönüşüm finansmanı ve kurumsal öneriler:

Kentsel Dönüşüm Uzmanı Mimar Nihat Şen, parsel bazlı yenilemenin birçok yerde yetersiz kaldığını, bunun yerine alan bazlı, bütüncül ve sürdürülebilir finansman modellerine ihtiyaç olduğunu vurguladı. Şen sürecin tıkandığı noktalarda vatandaş mağduriyetini azaltmak için acilen Kentsel Dönüşüm Arabuluculuğu sisteminin kurulması gerektiğini belirtti. Panelde ayrıca Afet ve Şehircilik Bakanlığı ile Kentsel Dönüşüm Finansman Bankası gibi özel kurumların hayata geçirilmesinin, finansmanın sürekliliği ve şeffaflığı açısından kilit rol oynayacağı ortak görüşü baskındı.

sigortanın stratejik rolü ve düzenleyici engeller:

Ahmet Yaşar, Orta Vadeli Program'ın ekonomik güvenlik ve dayanıklılığı vurguladığına işaret ederek sigorta sektörünün ekonomik sistem içindeki stratejik rolünün daha güçlü anlaşılması gerektiğini savundu. Yaşar, ülkemizin coğrafyasının %92sinin ve nüfusunun %98inin deprem riski altında olduğunu, buna iklim kaynaklı risklerin de eklendiğini hatırlattı ve dayanıklılığın bütüncül bir ekonomi ve toplum politikası olması gerektiğini söyledi.

Panelde Bina Tamamlama Sigortası, hak sahiplerini korumanın ötesinde doğru müteahhit seçimi ve sürdürülebilir proje kriterlerinin sağlanmasında da bir güvence mekanizması olarak öne çıktı. Sigortanın yaygınlaşmasını engelleyen mali ve düzenleyici bariyerler de masaya yatırıldı. Yaşar vergi uygulamalarından doğan rekabet farklılıklarının, özellikle banka teminatları ile sigorta ürünleri arasındaki vergi muamelesinin giderilmesi halinde ürün kullanımının artacağını belirtti. Talep edilen düzenlemelerin BSMV ve Kurumlar Vergisi gibi kalemleri kapsayarak devlete yeni vergi gelirleri sağlayabileceği de ifade edildi.

Panelin sonuç bölümünde sektörel iş birliği, düzenleyici uyum ve yeni kurumsal yapıların oluşturulmasının, Türkiye'de koruma açığını kapatmada ve dirençli şehirler inşa etmede belirleyici olacağı vurgulandı. Ayrıca Yaşar, iklim risklerinin küresel sigorta gündeminin merkezinde yer aldığını ve Türkiye Sigorta Birliği'nin kasımda Antalya'da düzenlenecek COP31 sürecinde sektörün temsilcisi olacağını açıkladı.

Genel kanaat, kentsel dönüşümün başarısının yalnızca finansmanla değil, doğru planlama, hukuki düzenlemeler ve sigorta çözümlerinin eş zamanlı uygulamasıyla mümkün olduğu yönünde oldu. Bu çerçevede Bina Tamamlama Sigortası ve yeni kurumsal yaklaşımlar, koruma açığını kapatmak için öncelikli araçlar olarak belirlendi.

SİGORTA HAFTASI KAPSAMINDA 6 EKİM&#039;DE ‘OVP&#039;NİN DAYANIKLILIK VİZYONU: RİSKTEN DİRENÇLİLİĞE KENTSEL...

SİGORTA HAFTASI KAPSAMINDA 6 EKİM'DE ‘OVP'NİN DAYANIKLILIK VİZYONU: RİSKTEN DİRENÇLİLİĞE KENTSEL DÖNÜŞÜM VE SİGORTA' PANELİ DÜZENLENDİ.

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Deniz Yılmaz

Deniz Yılmaz

 Ekonomi Editörü

Ekonomi basını tecrübeli; altın, borsa, döviz kurları ve makroekonomik verileri anlık grafiklerle haberleştiren editör.

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