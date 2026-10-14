Kepçe müdahalesiyle çukurdan çıkarılan iki inek sahibine teslim edildi

Olayın gelişimi:

Bingöl'ün Gültepesi köyünde meydana gelen olayda, 2 inek çukura düştü. Edinilen bilgiye göre, bölgedeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine ekipler sevk edildi.

Kurtarma çalışması ve sonuç:

Olay yerine intikal eden itfaiye ve AFAD ekipleri, koordineli bir şekilde çalışma başlattı. Yapılan müdahale sırasında kepçe yardımıyla hayvanlar çukurdan çıkarıldı.

Kurtarılan 2 inek, ekiplerin çalışmasının ardından sahibine teslim edildi.

Olayla ilgili yetkililerden yapılan başka bir açıklama bulunmuyor.

BİNGÖL’ÜN GÜLTEPESİ KÖYÜNDE ÇUKURA DÜŞEN 2 İNEK, EKİPLERİNİN ÇALIŞMASI SONUCU KURTARILDI.