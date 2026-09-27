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Kepçeye çıkarak Türk bayrağını düzeltti ve öperek selamladı

Düzce'de ekskavatör operatörü Mehmet Akçay, rüzgarda katlanan Türk bayrağını kepçeye çıkarak düzeltti ve öperek selamladı; video sosyal medyada ilgi gördü.

GİRİŞ: 27 Eylül 2026 - 15:28

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Kepçeye çıkarak Türk bayrağını düzeltti ve öperek selamladı

Kepçeye çıkarak Türk bayrağını düzeltti ve öperek selamladı

Düzce'de görev yaparken rüzgâr nedeniyle katlanan Türk bayrağını fark eden ekskavatör operatörü Mehmet Akçay, iş makinesinin kepçesine çıkarak bayrağı düzeltti ve öperek selamladı. O anlar, çalışma arkadaşının cep telefonu ile kaydedilip sosyal medyada paylaşıldı.

iş makinesinin kepçesinde müdahale:

Düzce Belediyesine ait ekskavatörle Beyciler Mahallesinde çalışma yapan Mehmet Akçay, iki ağaç arasına asılı bayrağın rüzgâr nedeniyle katlandığını gördü. İş makinesini bayrağın bulunduğu noktaya çevirdikten sonra kepçenin üzerine çıkarak bayrağı düzeltti; müdahalesi hem pratik hem de hızlıydı.

operatörün sözleri ve sosyal medyanın tepkisi:

Görüntülerin paylaşılmasının ardından Akçay, yaptığı müdahaleyi "Bayrağımız bize şehitlerimizden emanet" sözleriyle açıkladı. Akçay, görüntünün çalışma arkadaşı tarafından kendisinden habersiz çekildiğini belirterek, "Yaptığım şeyi, çalışma arkadaşlarımızdan biri ben habersizken kaydedip paylaşmış. Çektiğinden haberim yoktu, ben içimden gelerek yaptım. Bayrağımıza canımız feda" dedi. Paylaşım kısa sürede çok sayıda tebrik mesajı alırken, operatör gösterilen ilgiden memnun olduğunu ifade etti.

DÜZCE’DE ÇALIŞMA YAPTIĞI SIRADA KATLANAN TÜRK BAYRAĞI’NI FARK EDEREK İŞ MAKİNESİNİN ÜZERİNE ÇIKIP...

DÜZCE’DE ÇALIŞMA YAPTIĞI SIRADA KATLANAN TÜRK BAYRAĞI’NI FARK EDEREK İŞ MAKİNESİNİN ÜZERİNE ÇIKIP DÜZELTEN EKSKAVATÖR OPERATÖRÜ MEHMET AKÇAY, SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLAN O ANLARI ANLATTI.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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