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Kepez emülsiyon tesisi ile asfaltta öz kaynak dönemine girdi

Kepez Belediyesi emülsiyon tesisini açtı; sathi asfalt metrekare maliyeti 120 liradan 90 liraya indi, 100 km hedefinde 30 milyon lira tasarruf öngörülüyor.

GİRİŞ: 22 Eylül 2026 - 12:17

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EDİTÖR: Aslı Han

Kepez emülsiyon tesisi ile asfaltta öz kaynak dönemine girdi

Tesis ve operasyonel dönüşüm:

Kepez Belediyesi, sathi asfalt çalışmalarında kullanılan emülsiyon karışımını kendi bünyesinde üretecek Emülsiyon Tesisi’ni hizmete aldı. Belediye Başkanı Mesut Kocagöz tesiste yaptığı incelemede, tesisin üretimden serime kadar süreci belediyenin kendi kaynaklarıyla yürütmesine imkan sağladığını belirtti.

Yeni sistemle birlikte daha önce Aliağa’dan temin edilen bitümün Kepez’e ulaştırılmasında dışarıdan araç kiralama ihtiyacı bulunurken, belediye tarafından temin edilen araç filosu bu görevi üstlendi. Bu sayede bitüm temini, emülsiyon karışımının hazırlanması ve sathi asfalt serimine kadar operasyonel kapasite artırıldı; dışarıdan hizmet ve araç teminine duyulan ihtiyaç azaltıldı.

maliyet, amortisman ve verimlilik:

Başkan Kocagöz, mevcut sistem değişikliğiyle sathi asfalt kaplamanın metrekare maliyetinin yaklaşık 120 liradan 90 liraya gerilediğini açıkladı. Metrekare başına elde edilen 30 liralık tasarrufun, hedeflenen 100 kilometrelik serim kapsamında belediye bütçesine yıllık yaklaşık 30 milyon lira katkı sağlayacağı hesaplanıyor.

Emülsiyon Tesisi yatırımı ile birlikte belediye öz kaynaklarıyla temin edilen 2 adet kombine sathi asfalt aracı ve 1 adet çekici için toplam 47 milyon 500 bin lira kaynak kullanıldı. Kocagöz, yıllık tasarruf hedefi doğrultusunda yatırımın yaklaşık 1,5 yıl içinde kendini amorti edeceğini belirtti.

Aynı zamanda operasyonel düzenleme personel ihtiyacını da azalttı; önceki modelde 10 personel ile yürütülen iş artık 4 personel ile gerçekleştirilebiliyor ve personel giderlerinde yaklaşık %60 tasarruf sağlanıyor.

yılın 12 ayı asfalt imkanı ve hedefler:

Emülsiyon tesisinin devreye alınmasıyla Kepez Belediyesi, sathi asfalt çalışmalarında dışa bağımlılığı azaltmayı, planlama ve uygulama süreçlerinde daha esnek hareket etmeyi amaçlıyor. Yeni düzenleme sayesinde sathi asfalt seriminin yılın 12 ayı sürdürülmesine imkan tanınarak yol yatırımlarının mahalle bazında daha hızlı ve planlı tamamlanması hedefleniyor.

Başkan Mesut Kocagöz, tesisteki çalışmaları değerlendirirken yatırımın Kepez’in yol çalışmalarına ekonomik ve operasyonel katkılar sunacağını vurguladı ve "Çalışmaya devam edeceğiz. Kepez, Antalya’nın vitrini olacak iddiamızı devam ettiriyoruz" ifadelerini kullandı.

KEPEZ BELEDİYESİ, SATHİ ASFALT ÇALIŞMALARINDA KULLANILAN EMÜLSİYON KARIŞIMINI KENDİ BÜNYESİNDE...

KEPEZ BELEDİYESİ, SATHİ ASFALT ÇALIŞMALARINDA KULLANILAN EMÜLSİYON KARIŞIMINI KENDİ BÜNYESİNDE ÜRETECEĞİ EMÜLSİYON TESİSİ'Nİ HAYATA GEÇİRDİ.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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