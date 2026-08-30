Kepez kış hazırlığını hızlandırdı: mazgallar basınçlı suyla temizleniyor

Kepez Belediyesi kış öncesi mazgal temizliğine başladı

Kepez Belediyesi ekipleri, ilçe genelinde yağmur suyu drenaj sistemlerinin sorunsuz çalışması için kapsamlı mazgal temizliği yürütüyor. Çalışmalar, biriken atık, toprak ve çeşitli malzemelerin temizlenmesiyle suyun akışını engelleyebilecek unsurların ortadan kaldırılmasını hedefliyor. İşlemler mazgalların süpürülmesiyle başlayıp, basınçlı suyla yıkanmasıyla tamamlanıyor.

Çalışmanın kapsamı:

Belediye, özellikle yağışlı dönemlerde yaşanabilecek su baskınlarını önlemek amacıyla tüm ilçede planlı bir temizlik programı uyguluyor. Çalışmalarda kullanılan kanal temizleme aracı ön plana çıkıyor; mazgallar önce temizleniyor, sonra basınçlı su ile yıkanıyor. Kepez Devlet Hastanesi kavşağı başta olmak üzere kritik noktalarda yoğunlaşan müdahaleler gerçekleştiriliyor.

Başkanın değerlendirmesi:

Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, ekiplerin çalışmalarını Kepez Devlet Hastanesi kavşağında yerinde inceleyerek bilgi aldı. Kocagöz, altyapı yatırımlarının yanı sıra düzenli bakımın önemine vurgu yaparak, "İstediğiniz kadar yatırım yapın, istediğiniz kadar drenaj yapın, kanalizasyona bağlayın, altyapıyı yapın; ancak bunlar temizlenmediği takdirde sonuç sıfır olur" dedi.

Başkan Kocagöz, belediye filosuna yapılan iş makinesi yatırımlarına da dikkat çekti ve belediyenin öz kaynaklarıyla yaklaşık 250 milyon lira değerinde iş makinesi ve araç alındığını belirtti. Kocagöz, "Arkadaşlarımız kış gelmeden temizliklerini yapıyorlar. İlk önce temizliyorlar, sonra yıkıyorlar. En büyük temennimiz artık Kepez’in sel ve su baskını yaşamaması" ifadelerini kullandı.

Yerel yönetim ve muhtarların görüşü:

Sütçüler Mahalle Muhtarı Veli Koç, Gazi Mahalle Muhtarı Kemal Sözen, Habibler Mahalle Muhtarı Bekir Kınay ve Hüsnü Karakaş Mahalle Muhtarı Ahmet Acar, belediyenin kazandırdığı mazgal temizleme aracının özellikle kış aylarında yoğun yağış alan bölgelerde düzenli temizlik yapmanın su baskınlarını önlemede büyük önem taşıdığını belirterek teşekkür etti.

Kepez Belediyesi, kış mevsimi boyunca yağış yoğunluğuna bağlı olarak mazgallarda bakım, temizlik ve kontrol çalışmalarını sürdürecek. Yapılan önleyici çalışmalarla hem vatandaşların güvenliğinin korunması hem de yağışların günlük yaşamı olumsuz etkilemesinin önüne geçilmesi amaçlanıyor.

KEPEZ BELEDİYESİ, KIŞ MEVSİMİ ÖNCESİNDE YAĞMUR SUYU DRENAJ SİSTEMLERİNİN SAĞLIKLI ÇALIŞMASI İÇİN MAZGAL TEMİZLİĞİ ÇALIŞMALARINA HIZ VERDİ.