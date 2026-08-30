Dolar 48,2300 +0,47%
Euro 55,9042 -0,56%
Bist 14.641,56 +0,45%
Altın Gram 7.024,20 -2,88%
EUR/USD 1,1587 -0,61%
Brent Petrol 88,10 -0,47%
--°

Kepez kış hazırlığını hızlandırdı: mazgallar basınçlı suyla temizleniyor

Kepez Belediyesi, kanal temizleme aracıyla mazgalları ve drenaj hatlarını temizleyip basınçlı suyla yıkıyor; hedef kış öncesi su baskınlarını önlemek.

GİRİŞ: 30 Ağustos 2026 - 13:38

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Emre Koç

Kepez kış hazırlığını hızlandırdı: mazgallar basınçlı suyla temizleniyor

Kepez Belediyesi kış öncesi mazgal temizliğine başladı

Kepez Belediyesi ekipleri, ilçe genelinde yağmur suyu drenaj sistemlerinin sorunsuz çalışması için kapsamlı mazgal temizliği yürütüyor. Çalışmalar, biriken atık, toprak ve çeşitli malzemelerin temizlenmesiyle suyun akışını engelleyebilecek unsurların ortadan kaldırılmasını hedefliyor. İşlemler mazgalların süpürülmesiyle başlayıp, basınçlı suyla yıkanmasıyla tamamlanıyor.

Çalışmanın kapsamı:

Belediye, özellikle yağışlı dönemlerde yaşanabilecek su baskınlarını önlemek amacıyla tüm ilçede planlı bir temizlik programı uyguluyor. Çalışmalarda kullanılan kanal temizleme aracı ön plana çıkıyor; mazgallar önce temizleniyor, sonra basınçlı su ile yıkanıyor. Kepez Devlet Hastanesi kavşağı başta olmak üzere kritik noktalarda yoğunlaşan müdahaleler gerçekleştiriliyor.

Başkanın değerlendirmesi:

Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, ekiplerin çalışmalarını Kepez Devlet Hastanesi kavşağında yerinde inceleyerek bilgi aldı. Kocagöz, altyapı yatırımlarının yanı sıra düzenli bakımın önemine vurgu yaparak, "İstediğiniz kadar yatırım yapın, istediğiniz kadar drenaj yapın, kanalizasyona bağlayın, altyapıyı yapın; ancak bunlar temizlenmediği takdirde sonuç sıfır olur" dedi.

Başkan Kocagöz, belediye filosuna yapılan iş makinesi yatırımlarına da dikkat çekti ve belediyenin öz kaynaklarıyla yaklaşık 250 milyon lira değerinde iş makinesi ve araç alındığını belirtti. Kocagöz, "Arkadaşlarımız kış gelmeden temizliklerini yapıyorlar. İlk önce temizliyorlar, sonra yıkıyorlar. En büyük temennimiz artık Kepez’in sel ve su baskını yaşamaması" ifadelerini kullandı.

Yerel yönetim ve muhtarların görüşü:

Sütçüler Mahalle Muhtarı Veli Koç, Gazi Mahalle Muhtarı Kemal Sözen, Habibler Mahalle Muhtarı Bekir Kınay ve Hüsnü Karakaş Mahalle Muhtarı Ahmet Acar, belediyenin kazandırdığı mazgal temizleme aracının özellikle kış aylarında yoğun yağış alan bölgelerde düzenli temizlik yapmanın su baskınlarını önlemede büyük önem taşıdığını belirterek teşekkür etti.

Kepez Belediyesi, kış mevsimi boyunca yağış yoğunluğuna bağlı olarak mazgallarda bakım, temizlik ve kontrol çalışmalarını sürdürecek. Yapılan önleyici çalışmalarla hem vatandaşların güvenliğinin korunması hem de yağışların günlük yaşamı olumsuz etkilemesinin önüne geçilmesi amaçlanıyor.

KEPEZ BELEDİYESİ, KIŞ MEVSİMİ ÖNCESİNDE YAĞMUR SUYU DRENAJ SİSTEMLERİNİN SAĞLIKLI ÇALIŞMASI İÇİN...

KEPEZ BELEDİYESİ, KIŞ MEVSİMİ ÖNCESİNDE YAĞMUR SUYU DRENAJ SİSTEMLERİNİN SAĞLIKLI ÇALIŞMASI İÇİN MAZGAL TEMİZLİĞİ ÇALIŞMALARINA HIZ VERDİ.

Emre Koç

Emre Koç

 Bölgesel Haberler Editörü

Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinden servis edilen valilik, belediye ve yerel yaşam haberlerini yönetiyor.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Köşk kent meydanında 30 Ağustos coşkusu halkın katılımıyla kutlandı
images

Yalova'da halk TCG Tuzla'yla buluştu
images

Yunuseli'nde zafer coşkusu havacılık şöleniyle gökyüzüne taşındı
images

Aydıntepe'de zafer bayramı resmi törenlerle anıldı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Zafer Bayramı etabını da alarak Tour of Samsun'u dört etapta kazanan Ramazan Yılmaz

Yalova'da halk TCG Tuzla'yla buluştu

Eskişehir'de 30 ağustos coşkusu: kahramanlıkla kazanılan zaferin 104. yılı

Batman'da spor salonunda çıkan yangında yaklaşık 30 kişi içeride kaldı

TREND HABERLER

Trabzonspor evinde Başakşehir'i 2-1 mağlup etti

Salah ve Shomurodov’un golleriyle ilk yarı 1-1

Kayseri Kadın FK üç yabancı bir yerliyle kadroyu genişletti

Galatasaray antrenmanda ritmini yükseltti: Göztepe sınavı için son dokunuşlar

Altıeylül’ün parkları kimlik değiştiriyor: güvenlikten zemine somut yenilikler

Nevada'da yön değiştiren rüzgarların hızlandırdığı yangın 61 bin dönümü küle çevirdi

Trump, Venezuela iş birliğiyle küresel boyutta dev bir petrol anlaşması ilan etti

MHP'den çiftçilere destek çağrısı: NBŞ ve fiyat dengesizliği endişe yaratıyor