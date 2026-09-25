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Kepez Santral Mahallesi'nde öğleden sonra orman yangını, hava ve kara ekipleri müdahale ediyor

Antalya Kepez ilçesi Santral Mahallesi'nde saat 14.30 sıralarında çıkan orman yangınına 2 uçak, 4 helikopter ve çok sayıda araçla müdahale ediliyor.

GİRİŞ: 25 Eylül 2026 - 15:08

GÜNCELLEME: 25 Eylül 2026 - 15:18

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EDİTÖR: Aslı Han

Kepez Santral Mahallesi'nde öğleden sonra orman yangını, hava ve kara ekipleri müdahale ediyor

Antalya'da orman yangını

Antalya'nın Kepez ilçesi Santral Mahallesi'ndeki ağaçlık alanda saat 14.30 sıralarında yangın çıktı. Olay yerine havadan ve karadan ekipler sevk edildi, müdahale çalışmaları sürüyor.

Müdahale ekipleri ve araç sayısı:

Yangına 2 uçak, 4 helikopter, 8 arazöz, 3 su ikmal aracı ve 2 ilk müdahale aracı ile 75 yangın işçisi ve itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Sahadaki durum:

Havadan ve karadan yürütülen müdahale devam ediyor; ekipler yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.

ANTALYA&#039;DA ÇIKAN ORMAN YANGINA HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALEDE BULUNUYOR

ANTALYA'DA ÇIKAN ORMAN YANGINA HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALEDE BULUNUYOR

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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