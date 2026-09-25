Kepez Santral Mahallesi'nde öğleden sonra orman yangını, hava ve kara ekipleri müdahale ediyor

Antalya'da orman yangını
Antalya'nın Kepez ilçesi Santral Mahallesi'ndeki ağaçlık alanda saat 14.30 sıralarında yangın çıktı. Olay yerine havadan ve karadan ekipler sevk edildi, müdahale çalışmaları sürüyor.
Müdahale ekipleri ve araç sayısı:
Yangına 2 uçak, 4 helikopter, 8 arazöz, 3 su ikmal aracı ve 2 ilk müdahale aracı ile 75 yangın işçisi ve itfaiye ekipleri müdahale ediyor.
Sahadaki durum:
Havadan ve karadan yürütülen müdahale devam ediyor; ekipler yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.
ANTALYA'DA ÇIKAN ORMAN YANGINA HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALEDE BULUNUYOR
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